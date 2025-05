Amazon Prime Day 2025: Ein wichtiges Detail will Amazon noch nicht verraten

Es ist wieder soweit: Auch 2025 wird Amazon im Sommer voraussichtlich an zwei Tagen zur digitalen Rabattschlacht blasen. Der Prime Day hat sich längst vom simplen Schnäppchen-Tag zum globalen zweitätigen Mega-Event entwickelt – mit Milliardenumsätzen für die Plattform selbst und ihre Händler:innen. Auch in diesem Jahr wird des wieder eine große Zahl an kurzzeitigen oder dauerhaften Deals geben und Amazon wird insbesondere bei den eigenen Produkten und Services attraktive Angebote bereit halten.

Amazon hat jetzt allerdings zunächst nur bestätigt, dass es im Juli erneut einen Prime Day geben wird. Wann dieser genau ist, dazu macht das Unternehmen noch keine offizielle Angabe. Ziemlich sicher wird das zweitägige Event aber wieder auf Dienstag und Mittwoch fallen und über insgesamt 48 Stunden gehen. Als sicher gilt auch, dass Amazon den Prime Day wieder international am gleichen Datum stattfinden lassen wird (eventuell mit Ausnahme Indiens).

Da Amazon inzwischen eine gewisse Tradition aufgebaut hat ist ein sehr wahrscheinlicher Zeitraum der 15. und 16. Juli 2025, alternativ wäre auch der 8./9. Juli möglich, falls Amazon dieses Jahr wieder etwas früher startet.

Nur für Prime-Mitglieder – aber mit bekannten Hintertüren

Aus Händlerkreisen ist zu hören, dass man ebenfalls mit diesen Daten rechnet, aber bereits die Deadline für die Einreichung für die Blitzangebote deutlich früher liegen soll. Amazon wird den genauen Termin voraussichtlich erst ein paar Wochen vorher offiziell kommunizieren – vermutlich Anfang Juni. Dennoch rechnen Agenturen und Händler:innen hier nicht mit großen Überraschungen, das das Timing betrifft.

Wichtig wie jedes Jahr: Nur Prime-Kund:innen bekommen Zugang zu den Angeboten. Das Abo kostet in Deutschland derzeit 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro im Jahr. Wer das Geld nicht ausgeben will, kann sich mit einem kostenlosen 30-Tage-Testabo einen befristeten Zugang verschaffen oder bekommt, wenn ein entsprechender Testzeitraum noch nicht allzu lange zurückliegt, zumindest einen reduzierten Preis für den entsprechenden Testzeitraum. Auch Student:innen profitieren: Sie erhalten Prime günstiger und oft mit besonderen Aktionen rund um den Prime Day. Erfahrene Schnäppchenjäger:innen kennen das Spiel längst – viele melden sich gezielt kurz vor dem Prime Day neu an oder reaktivieren stillgelegte Accounts, um von den Vorteilen zu profitieren.

Was wird es 2025 im Angebot geben?

Amazon bleibt auch dieses Jahr vage, spricht aber von „Millionen von Angeboten weltweit“. Besonders stark im Fokus stehen erfahrungsgemäß die Amazon-eigenen Geräte: Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink & Co. sind regelmäßig mit Rabatten von bis zu 60 % zu haben. Auch Technik- und Elektronikprodukte wie Smartphones, Laptops, Smartwatches, Kopfhörer, SSDs, Monitore könnte es wieder zu attraktiven Konditionen geben.

Doch nicht alles ist wirklich günstig – Preisvergleiche und Planungen zuvor lohnen sich deshalb.Wir haben im vergangenen Jahr zusammengestellt, für welche Produktgruppen sich die Vorbereitung auf den Prime Day besonders lohnen kann (etwa Haushaltsgeräte & Smart Home sowie Bekleidung und Schuhe) und welche Dinge, du besser nicht allzu günstig erwartest.

Besonders könnten auch einige exklusive Prime-Only-Editionen und zeitlich limitierte Deals sein. Hier hatte das Unternehmen in den letzten Jahren experimentiert, die Produkte waren entweder nach kurzer Zeit ausverkauft oder es kamen nur Kund:innen zum Zug, die sich im Voraus auf eine Interessent:innenliste haben eintragen lassen. Zusätzlich zum Haupt-Event sind wohl auch 2025 wieder Deals im Voraus und „Prime-Vorteilswochen“ zu erwarten – kleinere Aktionen, die gezielt aufwärmen und den Konsummodus aktivieren sollen.

Mehr KI, mehr Personalisierung, mehr Verkaufsdruck

Amazon hat in den letzten Jahren enorm in generative KI und Personalisierung investiert – das schlägt sich auch im Prime Day nieder. Schon 2024 wurden Nutzer:innen mit immer individuelleren Produktvorschlägen bespielt. 2025 dürfte das noch konsequenter ausgebaut werden, auch mit dem Amazon-eigenen Chatbot Rufus, der sich hierzulande noch im Beta-Stadium befindet, aber schon mit Hilfe intelligenter Such- und Filterfunktionen Kund:innen individuell berät. Rufus wurde entwickelt, um das Einkaufserlebnis zu verbessern, indem er personalisierte Empfehlungen gibt und Kunden bei der Produktauswahl unterstützt. Er analysiert Kundenverhalten, wie den Suchverlauf und frühere Käufe, um relevante Produkte vorzuschlagen und Fragen zu beantworten.

Interessant ist aber auch, dass Amazon betont, wie viele Produkte am Prime Day mittlerweile von Drittanbietern, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) stammen. Laut Amazon erzielten KMUs beim Prime Day 2024 weltweit mehrere Milliarden Dollar Umsatz. Auch 2025 dürfte der Konzern gezielt Angebote von unabhängigen Marken pushen – etwa mit speziellen „Shop Local“-Kategorien.

Kaufentscheidungen im Voraus planen

Der Amazon Prime Day bleibt auch 2025 ein zweischneidiges Schwert: Einerseits lockt das Event ziemlich sicher wieder mit einigen echt guten Angeboten, andererseits regiert das Prinzip FOMO. Wer vorbereitet ist, seine Wunschprodukte vorher im Auge behält und sich nicht von jedem Countdown triggern lässt, kannin einigen Bereichen Geld sparen. Wer unbedacht klickt, riskiert dagegen, mehr Geld auszugeben, als gedacht oder nicht das optimale Produkt zu kaufen.

Daher ist es ratsam, im Vorfeld Wunschlisten anzulegen und zu schauen, welche Produkte du in welchen Varianten haben willst (etwa ob du flexibel bei Farbe oder Version bist), die Preise mit externen Tools wie Keepa oder Idealo zu verfolgen, um so entscheiden zu können, ob der Deal wirklich ein Deal ist. Dabei solltest du natürlich nicht nur auf Amazon schauen, denn viele Händler:innen online und offline kontern rund um den Prime Day mit eigenen Aktionen.

Wir haben dir zusammengestellt, die du dich optimal auf den Prime Day vorbereiten kannst. Sobald Amazon den genauen Termin bekannt gibt und erste Deal-Leaks auftauchen, werden wir darüber berichten.

