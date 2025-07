Ein iPad unter 300 Euro am Amazon Prime Day: 3 Apple-Deals, die sich wirklich lohnen

Am Amazon Prime Day ist das etwas betagte iPad 10 günstig zu bekommen. (Foto: t3n)

Während die Produkte anderer Hersteller oft schon wenige Wochen nach dem Start deutlich günstiger zu bekommen sind, bleiben Apples Neuvorstellungen in der Regel sehr lange preisstabil. Rabatt gewährt das Unternehmen selbst selten bis nie. Kaufinteressenten sind auf Aktionen wie den Amazon Prime Day angeboten. Wer in diesem Jahr vorbeisurft, kann das eine oder andere Schnäppchen rund ums Macbook, iPad oder die Apple Watch finden.

Macbook Air zum besten Preis

Darunter fällt etwa das aktuelle Macbook Air mit M4-Prozessor und 15-Zoll-Bildschirm. Hier könnt ihr gegenüber anderen Anbietern sparen, wenn ihr das Notebook nicht unbedingt für Videoschnitt oder die wenigen aufwendigen Videospiele nutzen wollt, die es im App-Store zu finden gibt. Denn Amazon reduziert lediglich die Grundversion deutlich stärker als die Konkurrenz. Heißt: Im schlanken Apple-Laptop stecken eine SSD mit 256 Gigabyte Speicher und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Als starke und jahrelang gut funktionierende Office-Maschine ist das Macbook Air immer noch sein Geld wert.

Nur bei der Farbe dürft ihr nicht wählerisch sein. 1.234 Euro ruft Amazon für die Variante in Hellblau und Silber auf. So günstig ist das Gerät laut Idealo nirgendwo sonst. Wer Dunkelblau oder Gold will, muss allerdings 1.249 Euro bezahlen. Der Preis liegt dann auf dem Niveau anderer Händler.

iPad 10 für weniger als 300 Euro

Jedes Jahr aufs Neue gibt es am Prime Day günstige Android-Tablets zu kaufen, die allerdings Leistung, Speicher oder ein aktuelles Betriebssystem vermissen lassen. Anders sieht es beim iPad 10 aus. Zwar handelt es sich hier nicht mehr um das neueste Apple-Tablet, für unter 300 Euro darf man aber ruhig einen Blick darauf werfen. Der 10,9 Zoll große Bildschirm liefert eine hohe Auflösung, der A14-Bionic-Chip dürfte auch heute noch für die meisten gängigen Spiele ausreichen, macht das Tablet darüber hinaus aber zur guten Surf- und Office-Maschine. Einschränken müsst ihr euch allerdings beim Speicher. 64 Gigabyte sind drin – und wie immer nicht erweiterbar.

Auf der Plus-Seite steht der lange Support. Mindestens die nächsten beiden Updates, also iPadOS 26 (sicher) und 27 dürfte das Tablet noch erleben. iPadOS 26 bringt dabei das neue Fenster-Management. Ihr könnt also auch das günstige iPad als Mac-Ersatz nutzen. Wie beim Macbook seid ihr bei den Farben eingeschränkt. Blau oder Rot stehen zur Auswahl. Amazon verlangt fürs iPad 284 Euro – und damit weniger als andere Händler.

Apple Watch in diversen Ausstattungen

Ebenfalls einen Blick wert sind diverse Apple-Watch-Modelle. Kompromisse bei der Aktualität müsst ihr hier gar nicht eingehen. So gibt es etwa die Apple Watch Series 10 mit 46-Millimeter-Bildschirm und Sportarmband derzeit für 385,50 Euro – immerhin 15 Euro günstiger als bei der Konkurrenz. Auch die Apple Watch Ultra 2 gibt es bei Amazon derzeit zum besten Preis. 739 Euro werden für das Modell in Schwarz mit dunkelgrünem Alpine-Armband fällig. Und die Apple Watch SE 2 bekommt ihr sogar für 198 Euro – allerdings nur 40-Millimeter-Variante. Das größere Modell ist andernorts günstiger zu haben als beim Versandhändler.

Finger weg beim iPhone

Natürlich ist es verlockend, auch mal das Wort “iPhone” in die Suchmaske einzugeben. Tatsächlich gibt Amazon auch einen Deal aus. Das aktuelle iPhone 16e, also der Nachfolger des iPhone SE, ist für 558 statt 699 Euro erhältlich. Laut Amazon spart ihr also 20 Prozent. Lasst euch davon aber nicht blenden. Auf anderen Plattformen ist das Gerät noch günstiger erhältlich.