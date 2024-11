Amazon Prime Video bekommt KI-Funktion: So soll sie Serien-Fans weiterhelfen

Schon seit einigen Jahren bietet Amazon auf seiner Streaming-Plattform Prime Video über X-Ray zusätzliche Funktionen. Diese zeigen euch etwa während der Wiedergabe an, welche Schauspieler:innen sich in der aktuellen Szene befinden oder welche Lieder im Hintergrund laufen. Jetzt erweitert Amazon Prime Video X-Ray mit einer KI-Funktion.

X-Ray Recaps: Inhalte auf Amazon Prime Video nachholen

Mit X-Ray Recaps bekommt ihr kurze Zusammenfassungen von einzelnen Episoden, ganzen Staffeln oder sogar einzelnen Szenen. Laut der Ankündigung von Amazon lohnt sich diese Funktion zunächst für alle, die zum Start einer neuen Serienstaffel die vergangene Season noch einmal schnell auffrischen wollen. Oder ihr habt zwischen zwei Episoden einer Prime-Video-Serie eine längere Pause gemacht und wisst nicht mehr so genau, welche Handlungen gerade wichtig sind.

Das Recaps-Feature ist dabei in der Lage, bis zu dem genauen Punkt, an dem ihr aufgehört habt, eine Zusammenfassung zu erstellen. Zudem kann euch X-Ray Recaps Zusammenfassungen ohne Spoiler erschaffen. Das ist dann nützlich, wenn ihr eine Serie bisher nicht geschaut habt, aber schon vorab genauer wissen wollt, worauf ihr euch einlasst.

X-Ray Recaps wird dabei über eine Kombination aus Amazon Bedrock und mehreren KI-Modellen von Drittanbieter:innen angetrieben. Die künstlichen Intelligenzen können Videoabschnitte, Untertitel und Dialoge analysieren, um die Zusammenfassungen zu erstellen. So sollen sie detaillierte Beschreibungen von Events, Schauplätzen und Erzählsträngen in Serien liefern.

Noch ist X-Ray Recaps für Amazon Prime Video amerikanischen Nutzer:innen vorbehalten. Aktuell handelt es sich auch vorerst noch um eine Beta-Phase, in der Amazon mögliche Probleme erkennen und beheben will. Dementsprechend gibt es auch nur eine kleine Auswahl an Serien auf Prime Video, bei denen X-Ray Recaps funktionieren. Die vier kompatiblen Serien sind Daisy Jones and the Six, Mr. & Mrs. Smith, The Wheel of Time sowie The Boys.

