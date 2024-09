Simlisch mit Untertiteln? Amazon produziert Film zu Die Sims

Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte über eine Verfilmung des beliebten Spiele-Franchise Die Sims. Nun hat Electronic Arts diese Gerüchte offiziell bestätigt und bekannt gegeben, dass der Sims-Film von Amazon MGM Studios produziert wird.

Die Regie übernimmt Kate Herron, die bereits durch ihre Arbeit an der ersten Staffel von Loki auf Disney Plus Bekanntheit erlangte. Sie ist ebenfalls, zusammen mit Briony Redman, für das Drehbuch des Films verantwortlich.

Auch Lucky Chap, die Produktionsfirma von Margot Robbie, wird den Sims-Film zusammen mit Vertigo Entertainment mitproduzieren.

Zur Story ist noch wenig bekannt

Details zur Handlung gibt es momentan noch nicht. Das Spiel hat keinen festen Handlungsstrang. Die Story wird allein von den Spielern selbst bestimmt. Dadurch haben die Produzenten allerdings auch viele kreative Freiheiten bei der Produktion.

Lucky Chap hat ebenfalls beim Barbie-Film mitgewirkt, weshalb der Sims-Film einen ähnlich verspielten Ton haben könnte. Die Sims sind mittlerweile fast 25 Jahre alt und bieten viele Inhalte, die in der Filmumsetzung eine Rolle spielen könnten.

Weitere Neuerungen im Sims-Universum

Neben der Ankündigung des Films hat EA in dem Blogpost noch einige weitere Einblicke in die Zukunft der Sims gegeben. Mit dem Projekt Rene soll es zum Beispiel ein neues Sims-Spiel mit einem Fokus auf Multiplayer geben. Im Herbst startet eine geschlossene Beta-Phase, in der einige Spieler die Testversion ausprobieren können.

Außerdem soll es weitere Inhalte für das aktuelle Sims 4 geben. Im November sollen außerdem einige neue Creator-Kits erscheinen, die weitere In-Game-Objekte enthalten. Dazu gibt es ab dem 24. September ein neues Event namens „Reapers Rewards”. Hier können Spieler mit dem Sensenmann interagieren und exklusive Belohnungen erhalten.

