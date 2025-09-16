Amazon-Protest mit Ambossen: Tiktoker nutzt Rückgaberecht für fragwürdige Aktion
Einer der Vorteile, die Prime-Kund:innen bei Amazon haben, ist, dass sie für Einkäufe auf der E-Commerce-Plattform keine Versandkosten zahlen müssen. Außerdem können bei Amazon gekaufte Produkte in der Regel innerhalb von 30 Tagen zurückgeschickt werden, wenn sie noch nicht benutzt worden sind.
50 Kilogramm schwere Ambosse via Amazon
Diese beiden Punkte macht sich der Tiktoker und Comedian Johnbo Stockwell seit einigen Monaten zunutze – und ist mit seiner Aktion viral gegangen, wie Fast Company schreibt. Stockwell bestellt sich angeblich am laufenden Bande jeweils 50 Kilogramm schwere Ambosse.
Diese lässt er sofort nach Erhalt wieder zurückgehen – und bestellt wieder neu. Die Ambosse kosten jeweils 227,31 US-Dollar. Das Geld bekommt Stockwell wieder zurück und kann davon die neue Bestellung finanzieren.
Mit Amboss-Bestellungen Amazon zerstören?
Über einen Zeitraum von acht Monaten hinweg will Stockwell dieses Spiel schon spielen. Er wolle auf diese Weise „Amazon zerstören“, so der Tiktoker.
Als Beweis dafür, dass er die Amboss-Bestellungen tatsächlich vornimmt, hat Stockwell bisher allerdings lediglich ein Video seiner Amazon-Bestellseite via Tiktok geteilt. Einen Amboss oder ein:e Amazon-Lieferant:in hat der Tiktoker noch nicht gezeigt.
CO2-Ausstoß und Lieferantenquälerei in der Kritik
Nicht nur darum mehren sich die Zweifel bei Beobachter:innen. Darüber hinaus wird auch die Sinnfrage gestellt. So dürfte es kaum in Stockwells Interesse sein, durch die ständigen Lieferungen den CO2-Ausstoß nach oben zu treiben.
Und was ist eigentlich mit den Amazon-Lieferant:innen? Diese müssen die Ambosse ja immer aufs Neue hin- und herschleppen, wie es in den Kommentaren auf Tiktok heißt. Stockwell antwortet mit einer Gegenfrage: „Ist es irgendwie falsch, Mindestlohnempfänger:innen dabei zu helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen?“
Ambosse stammen von Drittanbieter
Was Stockwells angebliches Ziel, Amazon zu zerstören, allerdings deutlich mehr ad absurdum führt, ist der Fakt, dass die Ambosse über einen Drittanbieter versendet werden. Entsprechend, so heißt es in einem Reddit-Forum treffend, schade der Tiktoker einem kleinen Unternehmen, während Amazon wahrscheinlich weiter Gebühren kassiert.
Diese Person möchte mit der Aktion vermutlich nur auffallen.
Es sollte jedem bewusst sein, dass man ein Milliarden Dollar Unternehmen nicht durch Bestellungen von $230 schädigen kann. Man schädigt nur den Anbieter der Ambosse auf Amazon.
Das Einzige, was dieser Typ wahrscheinlicher macht ist, dass irgendwann neue Bestellrestriktionen bei Amazon eingeführt werden, die allen Kunden schaden.