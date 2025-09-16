Amazon-Protest mit Ambossen: Tiktoker nutzt Rückgaberecht für fragwürdige Aktion

Einer der Vorteile, die Prime-Kund:innen bei Amazon haben, ist, dass sie für Einkäufe auf der E-Commerce-Plattform keine Versandkosten zahlen müssen. Außerdem können bei Amazon gekaufte Produkte in der Regel innerhalb von 30 Tagen zurückgeschickt werden, wenn sie noch nicht benutzt worden sind.

Anzeige Anzeige

50 Kilogramm schwere Ambosse via Amazon

Diese beiden Punkte macht sich der Tiktoker und Comedian Johnbo Stockwell seit einigen Monaten zunutze – und ist mit seiner Aktion viral gegangen, wie Fast Company schreibt. Stockwell bestellt sich angeblich am laufenden Bande jeweils 50 Kilogramm schwere Ambosse.

Diese lässt er sofort nach Erhalt wieder zurückgehen – und bestellt wieder neu. Die Ambosse kosten jeweils 227,31 US-Dollar. Das Geld bekommt Stockwell wieder zurück und kann davon die neue Bestellung finanzieren.

Anzeige Anzeige

Mit Amboss-Bestellungen Amazon zerstören?

Über einen Zeitraum von acht Monaten hinweg will Stockwell dieses Spiel schon spielen. Er wolle auf diese Weise „Amazon zerstören“, so der Tiktoker.

Als Beweis dafür, dass er die Amboss-Bestellungen tatsächlich vornimmt, hat Stockwell bisher allerdings lediglich ein Video seiner Amazon-Bestellseite via Tiktok geteilt. Einen Amboss oder ein:e Amazon-Lieferant:in hat der Tiktoker noch nicht gezeigt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

CO2-Ausstoß und Lieferantenquälerei in der Kritik

Nicht nur darum mehren sich die Zweifel bei Beobachter:innen. Darüber hinaus wird auch die Sinnfrage gestellt. So dürfte es kaum in Stockwells Interesse sein, durch die ständigen Lieferungen den CO2-Ausstoß nach oben zu treiben.

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle: Jeramey Lende / Shutterstock

Und was ist eigentlich mit den Amazon-Lieferant:innen? Diese müssen die Ambosse ja immer aufs Neue hin- und herschleppen, wie es in den Kommentaren auf Tiktok heißt. Stockwell antwortet mit einer Gegenfrage: „Ist es irgendwie falsch, Mindestlohnempfänger:innen dabei zu helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen?“

Anzeige Anzeige

Ambosse stammen von Drittanbieter

Was Stockwells angebliches Ziel, Amazon zu zerstören, allerdings deutlich mehr ad absurdum führt, ist der Fakt, dass die Ambosse über einen Drittanbieter versendet werden. Entsprechend, so heißt es in einem Reddit-Forum treffend, schade der Tiktoker einem kleinen Unternehmen, während Amazon wahrscheinlich weiter Gebühren kassiert.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Amazon