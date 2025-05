An DHL-Packstationen werden nicht mehr alle Amazon-Retouren angenommen. (Bild: Shutterstock/Werner Spremberg)

Viele Menschen nutzen DHL-Packstationen, um ihre Retouren an Amazon zurückzuschicken. Die Stationen sind rund um die Uhr verfügbar und haben bisher alle Retouren ohne Probleme angenommen. Doch zumindest der letzte Vorteil ändert sich jetzt für Amazon-Kund:innen. Künftig verweigert DHL die Annahme von bestimmten Retouren an seinen Packstationen.

Amazon-Retoure an DHL-Packstationen: Diese Pakete werden abgelehnt

Wie Paketda berichtet, verweigern die DHL-Stationen künftig die Annahme von einigen unverpackten Amazon-Retouren. Bei dem Onlinehändler konntet ihr bislang „DHL-Abgabe in Postfiliale/Paketshop – weder Verpackung noch Drucker erforderlich“ auswählen und habt lediglich einen QR-Code bekommen, um die Retoure einscannen zu lassen. Unabhängig von der Beschreibung der Versandoption konnten die Pakete so auch bei DHL-Packstationen abgegeben werden.

Jetzt zeigt Amazon den Hinweis: „Diese Art der Rückgabe ist nicht an DHL-Packstationen oder bei der Paketmitnahme möglich“. Zudem gibt es auch einen Hinweis direkt an der Packstation von DHL, falls ihr dennoch versucht, eure unverpackte Amazon-Retoure einzulegen. Dort steht dann laut Bericht: „Ihr Versandhändler hat Ihnen eine Retoure für die Einlieferung in einer Filiale/einem DHL-Paketshop bereitgestellt“.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die DHL-Packstationen gar keine unverpackten Retouren mehr annehmen. Stattdessen müsst ihr bei Amazon eine neue Option auswählen. Dort steht jetzt zusätzlich zu der oben genannten Rücksendevariante auch „DHL-Abgabe an Packstation – weder Verpackung noch Drucker erforderlich“. Auch bei dieser Variante erhaltet ihr einen QR-Code, der sich dann problemlos an einer Packstation nutzen lässt. Allerdings dürften dann wohl im Gegenzug alle DHL-Filialen die Annahme der Retoure verweigern.

Warum diese Änderung von DHL und Amazon durchgeführt wurde, ist nicht offiziell bekannt. Laut Paketda könnte Amazon mit den unterschiedlichen Optionen testen, welche Rücksendemöglichkeiten von Kund:innen am häufigsten genutzt werden. Zuvor war das nicht möglich, da sowohl der Versand über die Filiale als auch die DHL-Packstationen zusammengefallen sind. Sollte Amazon etwa feststellen, dass kaum Kund:innen die Rücksendung in der Filiale nutzen, könnte diese Variante womöglich künftig für weniger Pakete bereitstehen.

Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen

