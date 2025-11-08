Anzeige
News
Amazon verlegt eigenes Unterseekabel: Was ihr über Amazons Fastnet-Projekt wissen müsst

In wenigen Jahren sollen Irland und die USA mit einem Unterseekabel verbunden werden. Das Kabel soll Amazon dabei helfen, seine AWS-Dienste zu verbessern. Was es leisten soll und welche Vorsichtsmaßnahmen Amazon dabei trifft.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Das AWS-Unterseekabel soll Europa und die USA miteinander verbinden. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Unterseekabel sind ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur, die Kontinente miteinander vernetzt. Wie Telegeography berichtet, gibt es mittlerweile rund 570 Kabel in Ozeanen und Meeren – und 81 weitere sind geplant. Zu letzterer Kategorie zählt jetzt auch ein neues Projekt von Amazon. Fastnet soll in wenigen Jahren die USA und Irland miteinander verbinden und das AWS-Netzwerk stärken.

Ein Unterseekabel zwischen den USA und Irland: Was Amazons Fastnet leisten soll

Wie Amazon in einer Pressemitteilung bekanntgibt, soll das Unterseekabel zwischen Maryland in den USA und County Cork in Irland verlaufen. Zwar verrät Amazon dabei nicht genau, wie lang das AWS-Kabel werden soll, doch besteht zwischen den beiden Orten eine Luftlinie von rund 5.300 Kilometern. Amazon plant, diese Strecke bis 2028 mit dem Kabel zu überbrücken.

Die Verbindung zwischen Maryland und Cork ist laut Amazon aus zwei Gründen wichtig. Zunächst soll Fastnet ein Backup sein, falls andere Unterseekabel einmal ausfallen sollten. Da die Reparatur solcher Unterseekabel aufwendig ist, kann es entsprechend länger dauern, bis sie nach einer Beschädigung wieder einsatzfähig sind. Zudem soll Fastnet dabei helfen, der wachsenden Nachfrage nach Cloud-Computing und KI über die AWS-Dienste nachzukommen.

Das Unterseekabel, das an der stärksten Stelle 37 Millimeter dick sein soll, wird Daten über Glasfaser zwischen den beiden Orten hin- und herschicken. Laut Amazon sollen so Datengeschwindigkeiten von bis zu 320 Terabit pro Sekunde möglich sein. Das entspricht dem gleichzeitigen Streamen von 12,5 Millionen HD-Filmen. Durch den hohen Datendurchsatz kann Amazons automatisiertes AWS-Monitoringsystem leichter hohe Auslastungen abfedern und umleiten. Zudem bekommt Amazon durch das Kabel eine weitere Stufe der Redundanz und kann so auch Ausfälle von anderen Kabeln abfedern.

Damit Fastnet selbst nicht so schnell ausfällt, soll das AWS-Unterseekabel in den Küstengebieten besser vor äußeren Einwirkungen geschützt werden. Neben den dünneren Stahllitzendrähten, die die Glasfaser im Inneren des Kabels schützen, kommt in flacheren Gebieten eine weitere Schicht zum Einsatz. Dort ummanteln dickere Stahldrähte das gesamte Kabel und werden schließlich selbst von einer Nylonschicht umschlossen. Dadurch soll das Kabel laut Amazon besser vor „natürlichen und menschlichen Aktivitäten“ geschützt sein.

Das ist Amazons Starlink-Konkurrent

4 Bilder ansehen
Amazons Starlink-Konkurrenz: Project Kuiper Quelle: Amazon
Top-Artikel
MIT Technology Review Starlink AWS Amazon
