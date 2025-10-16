Amazon: Warum du mit deinen Bestellungen bis Anfang November warten solltest

Amazon hat auch in diesem Jahr wieder Änderungen bei den Rückgabefristen angekündigt. Damit will der Onlinehändler das Weihnachtsgeschäft ankurbeln – und seinen Kund:innen zugleich mehr Sicherheit bei ihren Einkäufen geben. Besonders lohnend wird das für alle, die ihre Bestellungen erst ab November tätigen.

Ab dem 1. November 2025 gilt nämlich wieder die verlängerte Rückgabefrist für die Feiertage. Wer zwischen diesem Datum und dem 25. Dezember 2025 bei Amazon.de bestellt, kann die meisten Artikel bis zum 31. Januar 2026 oder innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben – je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. Damit räumt Amazon Käufer:innen fast drei Monate Zeit ein, um Geschenke umzutauschen oder unpassende Produkte zurückzuschicken.

Rückgabefrist: Einige Ausnahmen von der Regel

Einige Produktkategorien sind allerdings von dieser großzügigen Regelung ausgenommen. Für Artikel aus den folgenden Bereichen gilt eine verkürzte Frist: Sie können bis zum 15. Januar 2026 oder innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurückgesendet werden – ebenfalls mit dem späteren Datum als Maßstab.

Kamera

Elektronik

Bürobedarf

PC

Kabellos

Videospiele

Musik

DVD

Bücher

Spielzeug

Video

Baumarkt

Software

Küche

Auto & Motorrad

Elektro-Großgeräte

Drogerie & Körperpflege

Werkzeuge

Home Entertainment

Mit der verlängerten Rückgabefrist will Amazon einerseits das Vertrauen der Kund:innen stärken, die ihre Weihnachtseinkäufe schon früherledigen wollen, andererseits aber auch sicherstellen, dass Geschenke nach den Feiertagen unkompliziert zurückgegeben werden können. Das ist auch klug aus Sicht des Unternehmens: Denn wenn ansonsten alle vermehrt in den paar Tagen vor dem 24. Dezember einkaufen, würde das Amazons Logistik und die Paketzusteller:innen weit über ihre Kapazitäten bringen.

Für Händler:innen auf der Plattform bedeutet das übrigens auch zusätzlichen Aufwand – und nicht selten auch Ärger. Denn Produkte, die erst Wochen nach dem Kauf wieder im Lager landen, lassen sich oft nur schwer weiterverkaufen, besonders bei saisonaler Ware wie Mode oder Spielzeug. Sie ärgern sich daher in den einschlägigen Händler:innenforen wie jedes Jahr über die Regelung, mit der Amazon branchenweit Standards gesetzt hat.

Kund:innen sollten Großzügigkeit nicht überstrapazieren

Hinzu kommt allerding ein weiterer Punkt, weswegen man den Ärger ein Stück weit nachvollziehen kann: Manche Käufer:innen nutzen die Großzügigkeit des Rückgaberechts aus, indem sie etwa Technikgeräte oder Haushaltsprodukte über Wochen hinweg „testen“, bevor sie sie wieder einschicken. Rechtlich ist zwar erlaubt, ein Produkt in Augenschein zu nehmen, wie man es auch in einem Geschäft tun würde – wer es jedoch intensiver nutzt, riskiert, dass ein Teil des Kaufpreises einbehalten wird. In der Praxis passiert das allerdings selten, da Amazon für seine besonders kundenfreundliche Haltung bekannt ist.

Übrigens: Auch in anderen europäischen Amazon-Stores gelten ähnliche, aber nicht identische Regeln. In Spanien etwa läuft die verlängerte Frist bis nach dem Dreikönigstag (und dann entsprechend spätere Rückgabe), weil dort traditionell später Geschenke verteilt werden. In Italien wiederum gelten die gleichen Einschränkungen für Elektronik und ähnliche Produktgruppen wie in Deutschland.

Wer also ohnehin plant, bald Weihnachtsgeschenke zu bestellen, sollte somit noch ein paar Tage warten und auf Nummer sicher gehen – das hat noch einen anderen Grund. Ab November greifen nicht nur die großzügigeren Rückgaberegeln, sondern oft auch die ersten großen Rabattaktionen rund um den Black Friday – und damit doppelt gute Gründe, sich bis dahin zu gedulden.

Allerdings haben Untersuchungen der Preissuchmaschine Idealo ergeben, dass die Vergünstigungen bereits weit vor dem Black Friday (der in diesem Jahr am 28. November stattfindet) starten werden. Im Blick behalten sollten Kund:innen auch den Singles‘ Day am 11. November (an dem aber Amazon meist nicht, die chinesischen Plattformen wie Temu umso intensiver teilnehmen).

