Generative KI in der Spieleentwicklung: Wie Sprachmodelle Gaming verändern könnten

Automaten in Flugzeugcockpitgröße, die schon in den 1950er Jahren Klassiker wie Tic-Tac-Toe gegen Menschen spielten und teilweise schwer zu schlagen waren, bringt man selten mit heutigen Games in Verbindung. Aber KI war schon damals am Werk. Nur eben nicht ausgelegt auf maschinelles Lernen und unfähig, außerhalb eines strikten Regelkorsetts zu agieren.