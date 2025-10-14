Anzeige
News
Analyst meldet Erfolg bei kritischem Bauteil: Wird das faltbare iPhone günstiger als angenommen?

Apple könnte die Herstellungskosten für sein erstes faltbares iPhone einem Analysten zufolge deutlich reduzieren – zumindest bei einer zentralen Komponente. Aber gibt der Konzern die Einsparung auch an die Nutzer weiter?

2 Min.
Foldable, hier von Google (Bild: t3n)

Ming-Chi Kuo weiß normalerweise Bescheid, wenn es um Apples Lieferkette geht: Der bekannte Analyst von TF International Securities aus Taiwan hat erfahren, dass eine wichtige Komponente für Apples kommendes iPhone-Foldable deutlich billiger werden könnte. Das Scharnier – also der Klappmechanismus der Geräte – kostet wohl nur 70 bis 80 US-Dollar pro Einheit, geplant hatte Apple demnach wohl mit 100 bis 120 Dollar. Ob diese Preissenkung jedoch an die Kunden weitergegeben wird oder Apple damit seine Gewinnmarge erhöht, bleibt offen.

Foxconn und SZS kooperieren bei Scharnier-Produktion

Die Kostensenkung erreicht Apple demnach durch eine Zusammenarbeit zwischen dem langjährigen iPhone-Fertiger Foxconn (Taiwan, produziert vor allem in China und Indien) und dem taiwanischen Spezialhersteller SZS.

Beide Unternehmen gründen ein Joint Venture unter Foxconns Führung, wie Kuo in einem Investorenbericht schreibt. Das Material bleibt dabei qualitativ hochwertig – die Einsparungen entstehen vor allem durch Foxconns optimierte Fertigungsprozesse.

Das Scharnier gilt als zentrale Komponente eines faltbaren Smartphones. Es muss tausende Öffnungs- und Schließvorgänge überstehen und entsprechend robust sein. Apple hat lange daran gearbeitet, angeblich hat das iPhone-Foldable nahezu keine „Bügelfalte“ mehr, wie man sie von Samsungs Galaxy Fold und Co. kennt.

Nicht vor September 2026 im Handel

Apple verlässt sich nicht auf einen einzelnen Lieferanten. Foxconn und SZS werden laut Kuo etwa 65 Prozent der Scharniere produzieren. Als weitere Lieferanten nennt der Analyst das US-Unternehmen Amphenol sowie den chinesischen Hersteller Luxshare-ICT, der bereits die Vision Pro für Apple montiert. Luxshare-ICT soll ab 2027 Scharniere für das Foldable liefern.

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Welches Material Apple für Rahmen und Scharnier des Klapp-iPhones verwenden wird, ist noch unklar. Mögliche Optionen sind Edelstahl, eine Kombination aus Aluminium und Titan oder die Speziallegierung Liquid Metal, für die Apple seit Jahren die Rechte besitzt.

Die Markteinführung des ersten faltbaren iPhones wird für September 2026 erwartet. Trotz der Kosteneinsparungen in der Produktion rechnen Experten mit Verkaufspreisen von über 2000 US-Dollar bzw. 2500 Euro – außer Apple gibt die Einsparungen weiter.

MIT Technology Review Foxconn Apple iPhone
