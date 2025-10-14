Analyst meldet Erfolg bei kritischem Bauteil: Wird das faltbare iPhone günstiger als angenommen?
Ming-Chi Kuo weiß normalerweise Bescheid, wenn es um Apples Lieferkette geht: Der bekannte Analyst von TF International Securities aus Taiwan hat erfahren, dass eine wichtige Komponente für Apples kommendes iPhone-Foldable deutlich billiger werden könnte. Das Scharnier – also der Klappmechanismus der Geräte – kostet wohl nur 70 bis 80 US-Dollar pro Einheit, geplant hatte Apple demnach wohl mit 100 bis 120 Dollar. Ob diese Preissenkung jedoch an die Kunden weitergegeben wird oder Apple damit seine Gewinnmarge erhöht, bleibt offen.
Foxconn und SZS kooperieren bei Scharnier-Produktion
Die Kostensenkung erreicht Apple demnach durch eine Zusammenarbeit zwischen dem langjährigen iPhone-Fertiger Foxconn (Taiwan, produziert vor allem in China und Indien) und dem taiwanischen Spezialhersteller SZS.
Beide Unternehmen gründen ein Joint Venture unter Foxconns Führung, wie Kuo in einem Investorenbericht schreibt. Das Material bleibt dabei qualitativ hochwertig – die Einsparungen entstehen vor allem durch Foxconns optimierte Fertigungsprozesse.
Das Scharnier gilt als zentrale Komponente eines faltbaren Smartphones. Es muss tausende Öffnungs- und Schließvorgänge überstehen und entsprechend robust sein. Apple hat lange daran gearbeitet, angeblich hat das iPhone-Foldable nahezu keine „Bügelfalte“ mehr, wie man sie von Samsungs Galaxy Fold und Co. kennt.
Nicht vor September 2026 im Handel
Apple verlässt sich nicht auf einen einzelnen Lieferanten. Foxconn und SZS werden laut Kuo etwa 65 Prozent der Scharniere produzieren. Als weitere Lieferanten nennt der Analyst das US-Unternehmen Amphenol sowie den chinesischen Hersteller Luxshare-ICT, der bereits die Vision Pro für Apple montiert. Luxshare-ICT soll ab 2027 Scharniere für das Foldable liefern.
Welches Material Apple für Rahmen und Scharnier des Klapp-iPhones verwenden wird, ist noch unklar. Mögliche Optionen sind Edelstahl, eine Kombination aus Aluminium und Titan oder die Speziallegierung Liquid Metal, für die Apple seit Jahren die Rechte besitzt.
Die Markteinführung des ersten faltbaren iPhones wird für September 2026 erwartet. Trotz der Kosteneinsparungen in der Produktion rechnen Experten mit Verkaufspreisen von über 2000 US-Dollar bzw. 2500 Euro – außer Apple gibt die Einsparungen weiter.