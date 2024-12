Android 15 mit dem inoffiziellen Süßigkeitennamen Vanilla Ice Cream ist da: Im Unterschied zu Android 14, das erst im Oktober 2023 veröffentlicht wurde, hat Google das neue große Update zwar nicht schon im Zuge des Pixel-9-Events am 13. August 2024 freigegeben, aber es ist seit dem 3. September fertig. Allerdings hat Google das große Update für seine Pixel-Geräte erst am 15. Oktober 2024 veröffentlicht. Für einige Smartphones weiterer Hersteller wie Vivo und Nothing ist das Update mittlerweile auch verfügbar, während andere ihre angepassten Versionen noch finalisieren. Das heißt für Modelle von Samsung und anderen: Gut Ding will Weile haben.

Welche neuen Highlight-Funktionen von Android 15 mit sich bringt, haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst: Unter anderem könnt ihr euch auf smartere Sicherheitsfunktionen, Satellitenkommunikation und mehr einstellen. Bei zahlreichen Smartphones ist schon klar, dass sie die nächste Android-Iteration erhalten werden. Hier erfahrt ihr, ob euer Gerät dabei ist.

Roadmap zu Android 15

Google Pixel: Android 15 für viele Modelle

Seit Jahren kommuniziert Google transparent, wie lange die Pixel-Smartphones neue OS-Versionen und Sicherheitspatches erhalten. Bis zum Pixel 7 Pro (Test) gewährte der Hersteller seinen Geräten bislang drei große Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches. Im Dezember 2024 erweiterte der Hersteller den Support der Geräte ab dem Pixel 6 um zwei weitere Jahre. Mit dem Pixel 8 und 8 Pro vollzog Google bei den Topmodellen einen massiven Sprung in Sachen Updategarantie: Die Geräte erhalten große Android-Versionen, Feature-Drops und Sicherheitspatches bis Oktober 2030 – also für sieben Jahre. Auch das günstigere Pixel 8a (Test) und die neue Pixel-9-Serie kommen in den Genuss der langen Updates.

Entsprechend bekommen folgende Smartphones und Tablets ihre Portion Android 15:

One UI 7: Android 15 für viele Samsung-Galaxy-Modelle

Mit jedem neuen Android-Update schickt Samsung eine neue One-UI-Version ins Rennen. 2024 wird es wohl One-UI-7 sein, das für viele Smartphones bereitgestellt werden dürfte. Schließlich verspricht der Branchenprimus seit 2022 vier große Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitspatches, die mit der Galaxy-S24- und Galaxy-Z6-Serie auf sieben Jahre angehoben wurden. One UI 7 auf Basis von Android 15 steht für die Galaxy-S24-Serie als Beta seit dem 5. Dezember zum Testen bereit.

Entsprechend sind in diesem Jahr folgende Kandidaten dabei:

Xiaomi: HyperOS statt MIUI auf Android-15-Basis

Auch bei Samsungs größtem Mitbewerber im Android-Lager sollten einige Modelle das Update auf Android 15 erhalten. So transparent wie bei Google und Samsung geht Xiaomi in Sachen Updateversprechen allerdings nicht vor. Der Hersteller erhöhte in den vergangenen Jahren zwar kontinuierlich die Updategarantie für seine Topmodelle, sodass Xiaomi 13 und 13T auf dem gleichen Level wie Samsungs Mittelklassegeräte sind – also vier große OS-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches erhalten.

Bei anderen Modellen ist es aber leider nicht vollkommen klar. 2021 sprach Xiaomi noch von drei großen Android-Updates und Sicherheitspatches für einen Zeitraum von vier Jahren für die Topmodelle ab dem Xiaomi 11T.

Zudem ersetzt Xiaomi seine Android-Benutzeroberfläche MIUI durch HyperOS. Die neue Softwareversion sieht zwar sehr ähnlich wie das bisherige User-Interface aus, allerdings soll der Name plattformübergreifend für sämtliche Produkte – selbst die hauseigenen Autos – genutzt werden.

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Redmi Note 12

Redmi 12

Xiaomi Pad 6

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Redmi 12 5G

Poco M6 Pro 5G

Redmi 13C

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Pad Pro 5G

Honor: Bis zu 4 große Android-Versionen – bei manchen Geräten

Der Hersteller Honor, der ursprünglich als Budget-Tochter Huaweis gestartet war, agiert seit Jahren als eigenständiges Unternehmen, wenngleich eine gewisse Huawei-DNA nicht zu übersehen ist. Seit dem auf dem MWC 2023 gelaunchten Magic 5 Pro verspricht Honor drei große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches. Bei älteren Modellen war nach zwei großen OS-Updates Schluss. Auch für das zum MWC 2024 in Europa vorgestellte Magic 6 Pro dürfte es eine ähnliche Updateaussicht wie beim Magic 5 Pro geben.

Honor Magic V3

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic V2

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Magic VS

Honor 90

Honor 90 Lite (?)

Motorola/Lenovo: Bis zu 3 große Android-Versionen

Motorola wird einige seiner Smartphones auf die nächste Android-Generation heben, jedoch gilt nur bei wenigen Modellen Gewissheit. Bei der Edge-40-Serie können wir mit Sicherheit damit rechnen, der Hersteller gewährleistet drei große Android-Updates und vier Jahre Sicherheitspatches. Günstigere Geräte bekommen bei Motorola je nach Modellfamilie nur ein oder zwei Jahre Android-Updates – manchmal auch mehr. Für das neue Thinkphone 25 verspricht der Hersteller explizit fünf Jahre Android-Updates und Sicherheitsaktualisierungen bis 2029, genauso wie für das Edge 50 Neo und das Moto G75. Bei letzterem sogar Patches für sechs Jahre.

Motorola Razr 50 Ultra – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Razr 50 – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Lenovo ThinkPhone 25 – (5 Android-Versionen, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 50 Ultra – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 50 Pro – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 50 Fusion – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 50 Neo – (5 Android-Versionen, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 40 Pro – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 40 – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 40 Neo – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Razr 40 Ultra – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 55 5G – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 75 5G – (5 Android-Versionen, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 85 5G – (2 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 45 5G – (2 Android-Versionen, 3 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 35 5G – (2 Android-Versionen, 3 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Lenovo Thinkphone – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Moto G15 – (Android 15 ab Werk)

Motorola Moto G05 – (Android 15 ab Werk)

Oneplus: Android 15 für einige Modelle

Oneplus ist bei seinen Android-Geräten in puncto Updates transparent: Zwar bietet der Hersteller für verschiedene Modelle unterschiedliche Android-Updategarantien an, listet sie überwiegend auf seiner Webseite auf: Die Garantien reichen von zwei Jahren (beim Nord Lite) bis zu sechs Jahren (Oneplus Nord 4) für Sicherheitspatches. Den Informationen des Herstellers zufolge sollten folgende Modelle Android 15 bekommen.

Oneplus 13 (4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 13R

Oneplus Open (4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 12 (4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 12R (3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches)

OnePlus 12R Genshin Impact Edition

OnePlus Nord CE 4

Oneplus Nord CE 4 Lite

Oneplus 11 5G (4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 11R 5G

Oneplus Nord 3 5G (3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus Nord CE 3 Lite 5G (2 Jahre Android-Updates, 3 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus Pad (3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus Pad 2

Oneplus Pad Go (keine konkreten Angaben zu Updates)

Oneplus Nord 4 (4 Jahre Android-Updates, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 10 Pro 5G

Oneplus 10T 5G

Oneplus 10R 5G

Oppo wieder zurück in Deutschland

Oppo hat seine mehrjährigen, lizenzrechtlichen Probleme – zuerst mit Nokia, dann mit Interdigital – behoben und darf wieder in Deutschland Smartphones verlaufen. Wann das wieder der Fall sein wird, ist noch ungewiss, immerhin hat der Hersteller schon verraten, welche Geräte Android 15 bekommen. Welche von den Modellen in Deutschland angeboten werden, ist noch offen. Klar ist: das Find X8 Pro wird der Hersteller in Deutschland verkaufen und startet ab Anfang 2025 mit Android 15.

November 2024

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find N3 Flip

Dezember 2024

Oppo Find N2

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo K12 5G

Oppo K12x 5G

Oppo Reno12 Pro 5G

Oppo Pad 2

Januar 2025

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Reno 12 5G

Oppo Reno 11 5G

Oppo Reno 11 Pro 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G

Oppo Reno 10 Pro+ 5G

Februar 2025:

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 10 5G

Oppo K11 5G

Oppo K11x 5G

Oppo K12 Plus

März 2025:

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro 5G

Oppo Reno 8 Pro Plus

Nothing: NothingOS 3.0 wird verteilt

Das Londoner Startup Nothing verpasst mit Nothing OS 3.0 auf Android-15-Basis seit Mitte Dezember 2024 einigen seiner Geräte das große Update. Das Update bringt unter anderem eine neue Foto-App und einen neu gestalteten, anpassbaren Sperrbildschirm und allerlei mehr. Für das Phone 2 und 2a die neue neue SoOftware schon angeboten, Anfanf 2025 folgen das Phone 1 und 2a Plus, so der Hersteller.

Diese Geräte bekommen das Update:

Nothing Phone 1 (3 große Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Nothing Phone 2 (3 große Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Nothing Phone 2a (3 große Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Nothing Phone 2a Plus (3 große Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

CMF Phone 1 (2 Jahre Android-Updates, Sicherheitsupdates für 3 Jahre)

Wer noch? Asus, Sony und weitere

Die Smartphones der folgenden Hersteller sollen die nächste große Android-Version ebenso erhalten. Wir erweitern die Übersicht, sobald neue Modelle hinzukommen oder Gewissheit über deren Updatestatus besteht.Asus

Zenfone 10

Zenfone 11 Ultra

Asus ROG-6-Serie (?)

Asus ROG-7-Serie

Asus ROG-8-Serie

Fairphone

Nokia/HMD Global

Nokia XR21

HMD XR21

Nokia G22

Nokia G42 5G

HMD Skyline

HMD Fusion

Sony

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 10 VI

Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 10 V

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Letztes Update am 20. Dezember 2024.