Android 16: Diese Design-Änderungen verstecken sich schon jetzt in der Beta

Mittlerweile hat Google die vierte Beta von Android 16 veröffentlicht. Im Hinblick auf das Design des Smartphone-Betriebssystems hat sich auf den ersten Blick nicht viel geändert. Wie Android Authority berichtet, soll Google aber einige Anpassungen schon tief in der Beta versteckt haben. Demnach stehen mit Android 16 einige Design-Änderungen an, die Nutzer:innen freuen und womöglich an iOS erinnern könnten.

Android 16: Verschwommene Hintergründe und mehr Übersicht

Eine der größten Neuerungen, die sich über mehrere Bereiche in Android 16 zieht, sind verschwommene Hintergründe. Das beginnt schon bei den Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen. Zwar verzichtet Google vorerst noch auf einen zweigeteilten Notification-Bereich, wie bei iOS-Geräten, doch übernimmt der Hersteller die verschwommenen Hintergründe. So bleibt das eigentliche Wallpaper im Hintergrund unscharf zu sehen. Aktuell überdeckt Android den Hintergrund noch komplett mit der Farbe des Menüs.

Um die Lesbarkeit von Benachrichtigungen zu erhöhen, ist der Blur-Effekt in diesem Bereich im Vergleich zu den Schnelleinstellungen noch einmal stärker. Abseits der Notifications setzt sich der verschwommene Hintergrund auch in vielen anderen Bereichen von Android 16 durch. Auch im App-Drawer, im Bereich der zuletzt aufgerufenen Apps und im PIN-Bildschirm verschwimmt der Hintergrund ebenfalls, statt den Bildschirm mit einer einzigen Menüfarbe zu überziehen.

Andere Änderungen von Android 16 sind deutlich subtiler. So hat Google etwa die Batterie- und Wifi-Anzeige überarbeitet. Das Batteriesymbol wird künftig grün, wenn das Smartphone geladen wird und rot, wenn der Akkustand niedrig ist. Das Wifi-Symbol ist in mehrere abgetrennte Segmente unterteilt, um die Signalstärke besser sehen zu können. Zudem hat Google die Schriftart der Uhr in der oberen linken Ecke der Notification-Leiste etwas dicker gemacht, damit sie besser sichtbar ist.

Google überarbeitet zudem den Lautstärkeregler. Unter Android 15 ist dieser noch abgerundet. Mit Android 16 wird dieser zu einem kantigen Balken, der am oberen Ende einen Strich hat, der über die Breite der Anzeige hinausgeht. Dadurch soll Nutzer:innen wohl ein Punkt zum Verstellen der Lautstärke gegeben werden, der selbst dann sichtbar ist, wenn sich ein Finger darauf befindet.

Ferner räumt Google im Sperrbildschirm auf, indem die Wetteranzeige direkt zur Uhr verschoben und Benachrichtigungen nur noch als kleines Symbol statt großes Banner angezeigt werden. Das Material-3-Design kann zudem in den Einstellungen, bei der PIN-Eingabe und einigen weiteren Bereichen angewandt werden, um die Menüs euren Farbwünschen anzupassen.

Wie Android Authority betont, handelt es sich dabei um Änderungen, die Google zwar schon in die Beta von Android 16 integriert, aber noch versteckt hat. Dementsprechend ist unklar, ob die Design-Änderungen direkt zum Release von Android 16 durchgeführt oder erst zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet werden. Der finale Release von Android 16 wird im Laufe des zweiten Quartals 2025 erwartet.

