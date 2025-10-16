Schluss mit Scrollen: So will Google das Teilen von Fotos unter Android vereinfachen
Mit dem Update auf Android 16 QPR2 Beta 3 erhält die Funktion zur Bildauswahl laut Android Authority zwei praktische Neuerungen. Der neue Datumsschieberegler erlaubt es, durch Ziehen eines Balkens schnell zu einem bestimmten Monat in der Galerie zu springen – ähnlich wie in Google Photos. Zusätzlich bekommt das Suchfeld ein Mikrofonsymbol, über das sich Bilder per Sprachbefehl finden lassen.
Datumsschieber spart Scrollzeit
Wer auf seinem Smartphone tausende Fotos gespeichert hat, kennt das Problem: Sobald man ein älteres Bild verschicken möchte, ist man zu endlosem Scrollen gezwungen. Google will das jetzt mit einem neuen Update ändern.
Ein neuer Schieberegler zeigt beim Navigieren durch die Foto-Auswahl-Ansicht einen Griff, mit dem sich blitzschnell zwischen Monaten wechseln lässt. Das spart deutlich Zeit, besonders wenn man ungefähr weiß, wann ein Bild aufgenommen wurde.
Sprachsuche für freihändige Bedienung
Neben dem Schieber wird auch die Suchfunktion erweitert. Ab sofort können Nutzer:innen per Sprachbefehl nach Bildern suchen.
Bisher konnte man die Galerie nur über eine Texteingabe durchsuchen. Mit Android 16 QPR2 Beta 3 kommt jetzt ein Mikrofonsymbol in das Suchfeld. Ein Tipp darauf öffnet ein Sprachdialogfenster, über das man die Fotosammlung per Sprachbefehl durchsuchen kann. Das ist vor allem praktisch, wenn man gerade keine Hand frei hat – oder keine Lust zu tippen.
Rollout auch für ältere Android-Versionen geplant
Die Funktionen stehen aktuell nur in Android 16 QPR2 Beta 3 zur Verfügung, sollen laut Google aber später über ein Google-Play-System-Update auch auf ältere Android-Versionen kommen. Wann genau, ist noch offen.