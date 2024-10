Android 16: Übernimmt Google diese praktische Apple-Funktion?

Mit der Dynamic Island können iPhone-Nutzer:innen Wichtiges im Blick behalten. Hier zeigt das Smartphone etwa laufende Timer oder die Audiowiedergabe an. Aber auch Apps, die die sogenannten Live Activities unterstützen, können hier abgebildet werden. So kann das iPhone in der Theorie etwa anzeigen, wann der Lieferdienst mit dem Essen kommt; immer vorausgesetzt, App-Entwickler:innen unterstützen die Schnittstelle.

Eine ähnliche Lösung könnte Google künftig auch für Android 16 anbieten. Das berichtet Android-Authority-Experte Mishaal Rahman. Demnach plant Google die Integration einer neuen Schnittstelle. Die Rede ist von sogenannten Rich Ongoing Notifications. Erste Hinweise darauf seien in einer Beta-Version von Android 15 zu finden.

So sollen die neuen Notifications in Android 16 funktionieren

Wie diese Rich Ongoing Notifications aussehen könnten, demonstriert Rahman anhand von Mockups der Uhr- und der Uber-Eats-App. Entsprechende Hinweise auf die Weckzeit oder das Eintreffen der Lieferung könnten Android-Smartphones künftig links oben am Bildschirmrand neben der Uhrzeit als permanente Hinweise anzeigen.

Auf Rahmans Bildern sehen sie deutlich dezenter aus als auf dem iPhone. Das liegt daran, dass Google keine Notwendigkeit hat, die Hinweise mit der Frontkamera in Verbindung zu bringen. Bei Apple hat die Dynamic Island schließlich noch einen zweiten Hintergrund. Sie soll die Front- und Truedepth-Kamera kaschieren. Android-Smartphones haben in der Regel allerdings nur eine Knipse im Display. Die fällt viel kleiner aus als bei Apple-Geräten.

Und: So richtig neu ist die Funktion eigentlich nicht. Schon mit Android 12 hat Google eine Funktion eingeführt, die anzeigt, dass gerade ein Anruf läuft. Ähnliches soll bald für die Bildschirmaufnahme funktionieren.

Über die weiteren Funktionen lässt sich derzeit nur spekulieren. So geht Rahman davon aus, dass Nutzer:innen wie auf dem iPhone weitere Informationen erhalten, wenn sie auf eine Notification tippt.

