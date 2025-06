Android 16: Wer diesen nervigen Bug auf seinem Pixel hat, braucht Geduld

Lange haben Android-Nutzer:innen gewartet, jetzt steht Android 16 in den Startlöchern. Zunächst hat Google das große Update für seine eigenen Pixel-Smartphones freigegeben. Erst in den kommenden Wochen und Monaten dürfen andere Hersteller nachziehen. Offenbar hat die Warterei aber auch einen Vorteil. Denn aktuell gibt es noch einen Bug, auf den mehrere Nutzer:innen unter Android 16 gestoßen sind.

Android 16: Google muss bei Pixel-Smartphones nachbessern

Auf Reddit berichten so mehrere Pixel-User:innen, dass es nach dem Update zu Problemen mit den Navigations-Buttons und der Gestensteuerung der Smartphones kommt. Die Schaltflächen am unteren Bildschirmrand, mit denen ihr normalerweise zurücknavigiert, den Homescreen aufruft oder eine Übersicht aller aktiven Apps öffnet, reagieren nicht mehr auf Eingaben. Selbiges gilt für die Gesten, die die Navigation des Pixel-Geräts ermöglichen sollten.

Artem Russakovskii von Android Police demonstriert das Problem auf seinem X-Profil. Laut seiner Aussage tritt das Problem seit dem Update auf Android 16 zufällig auf. Er benutzt das Google Pixel 9 XL. Offenbar beschränkt sich das Problem auch auf die aktuelle Generation der Pixel-Smartphones. Im Reddit-Thread melden sich zumindest einige Nutzer:innen mit einem Pixel 8 und Android 16 zu Wort, die nicht auf den Bug getroffen sind.

Zunächst gab es keinen Workaround, der das Problem zuverlässig beheben konnte. Ein Neustart des Geräts half wohl nur zeitweise. Der Bug trat danach zu willkürlichen Zeitpunkten erneut auf. Jetzt hat Google allerdings offiziell nachgebessert. Das Unternehmen hat die Beta 2.1 von Android 16 QPR1 veröffentlicht. Die Versionsnummer lautet BP31-250523.010. Wie 9to5Google berichtet, steht in den Patchnotes unter anderem, dass die fehlerhafte Steuerung behoben wurde.

Zudem hat Google Probleme mit dem Lockscreen-Ton und vereinzelte Abstürze des Betriebssystems behoben. Android 16 QPR1 Beta 2.1 könnt ihr herunterladen, indem ihr euch auf der offiziellen Seite mit eurem Google-Konto anmeldet, das auch mit eurem Android-Gerät verknüpft ist. Anschließend zeigt euch Google, ob euer Smartphone mit dem Update kompatibel ist.

Wenn es euch allerdings zu heikel ist, eine Beta-Version auf eurem Smartphone zu installieren, ist leider Geduld gefragt. Spätestens mit der Veröffentlichung des regulären Updates sollte der Fehler dann behoben sein.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

