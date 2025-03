Android 16: Diese Smartphones könnten das große Update erhalten

Android 16 mit dem internen Codenamen Baklava ist in Arbeit und soll im zweiten Quartal erscheinen. (Bild: t3n, Grok)

Google drückt bei dem Android-Update auf Version 16 auf die Tube und will es entgegen dem üblichen Zeitplan, der in der Regel einen Release zwischen August und Oktober vorsieht, schon im zweiten Quartal freigeben.

Anzeige Anzeige

Als einen der Gründe nennt das Unternehmen, dass der neue Veröffentlichungszeitraum „besser mit dem Zeitplan für die Markteinführung“ von Geräten in Googles gesamten Ökosystem übereinstimmen würde. Auf diese Weise könnten mehr Geräte die Hauptversion von Android früher erhalten.

Android 16 könnte wegen des Pixel 10 früher kommen

Auf der anderen Seite dürfte dies nicht ganz uneigennützig sein. Denn im vergangenen Jahr hatte Google die Vorstellung der neuen Pixel-Smartphones von Oktober auf August vorgezogen. Das Problem dabei war jedoch, dass die Hardware, aber nicht die neue Android-Version fertig war. So erschienen das Pixel 9, 9 Pro und Pro XL als auch das Pro 9 Fold im August 2024 noch mit der „alten“ Version Android 14. Das Update auf Android 15 erschien erst im Oktober, obwohl Google seine Top-Geräte in der Vergangenheit stets mit einer neuen OS-Version – analog zu Apple – auf den Markt gebracht hatte. Diese Erfahrung möchte Google wohl nicht noch einmal machen.

Anzeige Anzeige

Zwar dürfte die nächste Android-Version, wie bisher üblich, zuerst auf den eigenen Pixel-Geräten landen, während andere Hersteller wie Samsung oder Xiaomi ihre Geräte erst Monate später mit der neuen Android-Version ausrüsten. Es klingt indes danach, dass sich das mit Android 16 womöglich auch ändern könnte. Denn Google arbeitet schon „aktiv mit Gerätepartnern zusammen, um die neue Version (also Android 16) auf so viele Geräte wie möglich zu bringen.“

Welche Geräte das Update auf Android 16 erhalten werden, haben die Hersteller zwar noch nicht verraten. Allerdings steht bei einigen auch schon jetzt fest, welche dabei sind. Denn zahlreiche Hersteller geben mittlerweile feste Update-Garantien.

Anzeige Anzeige

Android 16 in der finalen Version zwischen Mai und Juni erwartet

Während Android 16 derzeit für Entwickler:innen in der zweiten Vorabversion bereitsteht, soll die Releaseversion der Roadmap zufolge zwischen Mai und Juni erscheinen. Laut Android-Chef Sameer Samat befindet man sich im Zeitplan, sodass die finale Version bis Juni erscheinen kann. Seit einer Weile kursiert der 3. Juni als Datum, jedoch könnte Google den Startschuss auch im Zuge seiner Entwickler:innenkonferenz Google I/O 2025 geben. Diese findet in der Regel im Laufe des Mai statt.

Google Pixel: Android 16 auch für das Pixel 6

Google kommuniziert den OS-Support seiner Pixel-Modelle seit Jahren vorbildlich: Auf einer Supportseite wird deutlich aufgelistet, wie lange die Geräte Updates und Sicherheitspatches erhalten. Bei Modellen bis zum Pixel 7 sind es insgesamt fünf Jahre, neuere Pixel-Smartphones bekommen sieben lange Jahre neue Android-Versionen und weitere Aktualisierungen. Einzige Ausnahme ist das Pixel Tablet, das drei große Android-Versionen und fünf Jahren Sicherheitspatches bekommt.

Anzeige Anzeige

Samsung Galaxy: Für viele Modelle ist es sicher

Seit Jahren verspricht der Hersteller selbst für Mittelklassemodelle lange Android-Updates. Seit dem Galaxy S24 Ultra sind sieben Jahre drin und für die Galaxy-S25-Serie ebenso. Mit dem Update auf Baklava, so der interne Codename der neuen OS-Version fallen unter anderem die Galaxy-S21-Modelle aus dem Updatezyklus. Verbessert hat Samsung die Updatefrist für die A-Serie: Die neuen Modelle erhalten sechs Jahre lang Android-Updates.

Galaxy-S-Serie

Galaxy-Z-Serie

Anzeige Anzeige

Galaxy Z Fold Special Edition (gibt es nur in Südkorea)

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Galaxy Samsung Z Flip 4

Galaxy-A-Serie:

Galaxy-F-Serie

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F15

Galaxy-M-Serie

Anzeige Anzeige

Samsung Galaxy M55s

Samsung Galaxy M55

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M15

Galaxy-Tabs:

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Samsung Galaxy Tab S8

Xiaomi: HyperOS auf Basis von Android 16

Xiaomi, der zweitgrößte Android-Smartphone-Hersteller der Welt, wird sicher viele seiner Modelle auf Android 16 aktualisieren. Jedoch ist das Portfolio recht unüberschaubar. Wir gehen davon aus, dass mindestens die folgenden Modelle das Update erhalten. Immerhin verteilt Xiaomi für manche Modelle schon das Update auf Android 15 in Form von HyperOS 2.0. Die Topmodelle wie das zuletzt angekündigte Xiaomi 15 erhhalten sechs Jahre Sicherheitsupdates, aber nur vier neue Android-Versionen.

Die Oppotochter Oneplus wird einigen seiner Smartphones auch Android 16 verpassen. Für die neuen Modellen Oneplus 13 und 13R sichert der Hersteller vier große Android-Versionen und sechs Jahre Sicherheitspatches. Das ist gut, aber nicht auf Niveau von Samsung oder Google.

Anzeige Anzeige

Oneplus 13 (4 Jahre Android-Updates, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 13R (4 Jahre Android-Updates, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus Open (4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 12 (4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 12R (3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 12R Genshin Impact Edition

Oneplus Nord 4 (4 Jahre Android-Updates, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus Nord CE 4 Lite (2 Jahre Android-Updates, 3 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 11 5G (4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus 11R 5G (4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus Nord 3 5G (3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus Nord CE 3 Lite 5G (2 Jahre Android-Updates, 3 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus Pad (3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Oneplus Pad 2 (3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Bis zu 5 Jahre bei einigen Oppo-Modellen

Oppo Find X8 (5 OS-Versionen, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Oppo Find X8 Pro (5 OS-Versionen, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Oppo Find X7 (4 OS-Versionen, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oppo Find X7 Ultra (4 OS-Versionen, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Pad 2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 12 5G

Oppo Reno 11 5G

Oppo Reno 11 Pro 5G

Motorola/Lenovo: Android 16 für manche Smartphones Motorola ist mit Updates bei den meisten Geräten recht knauserig: Mehr als drei große Android-Versionen sind nicht drin, außer bei den auch für Enterprise-Kund:innen gedachten Modellen Thinkphone 25 und Moto G75. Die erhalten fünf Jahre neue Android-Versionen und fünf beziehungsweise sechs Jahre lang Sicherheitspatches. Motorola Razr 50 Ultra – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Razr 50 – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Lenovo ThinkPhone 25 – (5 Android-Versionen, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 50 Ultra – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 50 Pro – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 50 Fusion – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 50 Neo – (5 Android-Versionen, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 40 Pro – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 40 – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Edge 40 Neo – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Razr 40 Ultra – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 55 5G – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 75 5G – (5 Android-Versionen, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 85 5G – (2 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 45 5G – (2 Android-Versionen, 3 Jahre Sicherheitspatches)

Moto G 35 5G – (2 Android-Versionen, 3 Jahre Sicherheitspatches)

Motorola Lenovo Thinkphone – (3 Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Nothing

Bei Nothing ist die Sache klar. Für alle Modelle verspricht das Londoner Startup drei große Android-Updates, mit Ausnahme der Untermarke CMF. Damit dürfte das erste Smartphone des Herstellers leider aus dem Updatezyklus fallen: Das Phone 1 startete 2022 mit Android 12. Bei den neuen Modellen der Phone-3-Serie (Test) gibt es neben drei großen OS-Updates immerhin sechs Jahre lang Sicherheitspachtes.

Nothing Phone 3a (3 große Android-Versionen, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Nothing Phone 3a Pro (3 große Android-Versionen, 6 Jahre Sicherheitspatches)

Nothing Phone 2 (3 große Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Nothing Phone 2a (3 große Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Nothing Phone 2a Plus (3 große Android-Versionen, 4 Jahre Sicherheitspatches)

Nothing CMF Phone 1 (2 große Android-Versionen, 3 Jahre Sicherheitspatches)

Wer noch?

Asus

Zenfone 10

Zenfone 12 Ultra (2 Jahre OS-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Zenfone 11 Ultra (2 Jahre OS-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Asus ROG-8-Serie (2 Jahre OS-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Asus ROG-9-Serie (2 Jahre OS-Updates, 5 Jahre Sicherheitspatches)

Fairphone

Honor

Bei Honor tut sich was in Sachen Updategarantie: Bislang versprach der Hersteller drei große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches, im Zuge des MWC 2024 sicherte man dem neuen Magic 7 Pro sieben Jahre lang Updates und Sicherheitspatches zu. Welche Geräte noch in den Genuss der längeren Updategarantie kommen, ist unklar.

Nokia/HMD Global

HMD Fusion X1

HMD Pulse

HMD Pulse Plus

HMD Skyline

HMD Fusion

Sony Sony" class="c-article__headline">

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 10 VI

Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 10 V

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Letztes Update: 6. März 2025.