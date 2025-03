Android 16: Was ein Easter-Egg über eine neue Funktion verrät

Google teasert mit dem Easter-Egg von Android 16 eine neue Funktion an. (Foto: t3n)

Endspurt bei der Entwicklung von Android 16. Mit der dritten Betaversion hat der Hersteller die sogenannte Plattformstabilität angekündigt. Das bedeutet, dass sich an den neuen Schnittstellen (API) nichts mehr verändert und das Verhalten der Apps endgültig ist. Für Entwickler:innen heißt es, dass sie für die neue Version angepasste Apps jetzt in den Play-Store stellen können.

Mit Erreichen der Plattformstabilität hat Google ein neues Easter-Egg in Android 16 versteckt.

Android 16: So aktiviert ihr das Easter-Egg

Die versteckten Android-„Ostereier“ können entweder Minispiele oder Tools sein, die eine Funktion der jeweils neuen Version hervorheben. Das neue Easter-Egg ist in gewisser Weise beides: Denn es ist das gleiche Weltraumreise-Spiel von Android 15, allerdings wird damit auch demonstriert, wie Apps die neue Live-Update-Funktion von Android 16 nutzen können.

Um das Easter-Egg aufzurufen, müsst ihr die Android-Einstellungen gehen und den Punkt „Über das Telefon“ öffnen. Hier tippt ihr auf die Android-Version, woraufhin eine neue Ansicht erscheint, in der ihr mehrmals auf „Android-Version 16“ tappt.

Daraufhin erscheint das Logo des Spiels, das ihr mehrere Sekunden fest gedrückt halten müsst. Nun vibriert das Gerät und das Weltraumspiel wird mit einer Bildschirmanimation gestartet. Durch Wischgesten könnt ihr das kleine Raumschiff in alle Richtungen und dessen Geschwindigkeit bestimmen, um Ziele anzufliegen und das Weltall zu erforschen.

Neu am Spiel ist der „Auto“-Knopf, mit dem die Ziele automatisch angeflogen werden. Und hier kommt die neue Live-Update-Funktion ins Spiel: Denn in der Benachrichtigungsleiste wird nun der Reisefortschritt zum nächsten Planeten in Echtzeit eingeblendet.

Standardmäßig aktiviert ist die „Live Update“-Funktion in Android 16 Beta 3 noch nicht. Denn normalerweise würde das Feature die Benachrichtigung des Easter-Eggs nicht nur in der Benachrichtigungsleiste, sondern auch im Always-on-Display und in der Statusleiste prominent anzeigen.

Die Live-Updates erinnern ein wenig an Apples Live-Activities auf dem iPhone, jedoch ist der Funktionsumfang der Android-Version vergleichsweise eingeschränkt. So ist es laut Google zunächst nicht geplant, Spielstände von Sportveranstaltungen anzuzeigen. Stattdessen wird die Funktion auf Fahrdienste, Essenslieferungen und Navigations-Apps reduziert.

Eine grob ähnliche Funktion existierte im Grunde schon in Android 12. Denn die Version verfügte über eine Schnittstelle, mit der Telefon-Apps die Dauer eines laufenden Anrufs in der Statusleiste anzeigen können.

Was hat Android 16 Beta 3 noch an Bord?

Abseits der netten Spielerei zieht mit der dritten Beta Auracast-Broadcast-Audio nativ ins System ein. Die auf dem Bluetooth-LE-Audio-Standard basierende Technologie ermöglicht es kompatiblen Hörgeräten und Kopfhörern, direkte Audiostreams von öffentlichen Orten wie Flughäfen, Konzerten und Klassenzimmern zu empfangen.

Wer die aktuelle Beta auf einem Pixel 9 installiert und kompatible Ohrstöpsel oder Hörgeräte besitzt, kann Auracast bereits ausprobieren. Auch Samsung-Galaxy-Smartphones mit One UI 7 auf Basis von Android 15 werden unterstützt, so Google. Wir raten euch indes noch von der Installation ab, denn es scheint sich ein Bug ins System eingeschlichen zu haben, bei dem die Einstellungen bei jedem Versuch, sie über die App zu öffnen, prompt abstützt. In die Einstellungen kommen wir auf unserem Pixel-9-Sample nur über die Suchfunktion oder die Schnelleinstellungen.

Zudem hat die Beta 3 neue Informationen zur Batteriegesundheit an Bord und weitere kleinere Optimierungen. Für Menschen mit Sehschwäche führt Google mit der Beta einen “Umrisstext ein, der kontrastreichen Text ersetzt und einen größeren kontrastreichen Bereich um den Text herum zeichnet, um die Lesbarkeit deutlich zu verbessern“, heißt es in der Ankündigung.

Vor dem finalen Release im Juni wird laut Google noch eine weitere Betaversion veröffentlicht werden, die im April erscheinen soll. Derzeit kann die Beta-Version auf allen Google-Smarpthones ab dem Pixel 6 und neuer installiert werden.

