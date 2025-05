Neuer Look für Android 16 und Wear OS 6: Was sich durch Material 3 Expressive für dich verändert

Google hat auf seiner Android-Show 2025 ein umfassendes Design-Update für seine Betriebssysteme Android und Wear OS vorgestellt. Die neue Designsprache nennt sich Material 3 Expressive und baut auf dem 2021 eingeführten „Material You“ auf. Dieses war eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Material Design von 2014. Zuerst wird das neue Aussehen mit Android 16 und Wear OS 6 auf Pixel-Smartphones und -Smartwatches Einzug halten.

Google bezeichnet den neuen Ansatz als Ergebnis dreijähriger Entwicklungsarbeit. In dieser Zeit seien 46 Studien mit über 18.000 Teilnehmenden durchgeführt worden, teilt der Konzern mit. Ziel sei es gewesen, ein Design zu schaffen, das laut Google sowohl emotional ansprechend als auch funktional ist.

Kernaspekte des neuen Designs

Wichtige Bestandteile von Material 3 Expressive sind laut Google Farbe, Form, Größe, Bewegung und die Abgrenzung von Elementen. Der Konzern gibt an, damit Kernaspekte für die Benutzerfreundlichkeit identifiziert zu haben. Diese sollen die Aufmerksamkeit auf wichtige Bereiche der Benutzeroberfläche lenken. Google berichtet, dass Testpersonen mit Material 3 Expressive wichtige Elemente der Benutzeroberfläche bis zu viermal schneller erkannt hätten. Als Beispiel nennt das Unternehmen einen Vergleich der aktuellen Gmail-App mit einem Entwurf im neuen Design: Der Senden-Knopf sei darin größer und dadurch besser sichtbar.

Änderungen in Android 16 und Google-Apps

Mit dem Update erhalten Android 16 und Wear OS 6 aktualisierte dynamische Farbthemen, anpassungsfähige Komponenten und eine neue Schriftgestaltung. Dies soll eine stärkere Individualisierung der Geräte ermöglichen. Die visuellen Neuerungen sollen schrittweise in allen Google-Anwendungen wie Fotos und Gmail eingeführt werden. Google stellt Entwickler:innen außerdem Hilfsmittel bereit, um ihre Apps an Material 3 Expressive anzupassen. Es ist davon auszugehen, dass die Designsprache, ähnlich wie frühere Versionen des Material Design, auch in weiteren Google-Diensten wie dem Chrome-Browser Einzug finden wird.

Optische Anpassungen betreffen das gesamte System. So sollen die Schnelleinstellungen umfangreicher personalisierbar sein und einzelne Kacheln in unterschiedlichen Größen angezeigt werden können. Bei den Schnelleinstellungen, Benachrichtigungen und der App-Übersicht setzt Google auf einen teiltransparenten Hintergrund, der an Milchglas erinnert.

Google führt zudem neue Animationen ein, die „alltägliche Routinen auflockern“ sollen. Wischt ein Nutzer beispielsweise eine Benachrichtigung weg, reagieren die benachbarten Meldungen darauf. Haptisches Feedback und Töne begleiten diese neuen Animationen.

Eine weitere Funktion für Android 16, die Google bereits mit der ersten Beta-Version angekündigt hatte, sind die „Live Updates“. Damit lassen sich Fortschrittsanzeigen von ausgewählten Liefer-, Mitfahr- und Navigations-Apps in Echtzeit auf dem Sperrbildschirm oder in den Benachrichtigungen verfolgen. Die Funktion erinnert an Apples Live-Aktivitäten, ist auf Android jedoch im Funktionsumfang eingeschränkter.

Wear OS 6: Optimiert für runde Displays

Für Wear OS 6 hat Google Material 3 Expressive speziell an runde Bildschirme angepasst. Beim Scrollen sollen etwa Listen animiert werden, um Tiefe zu vermitteln und Informationen zugänglicher zu machen.

Google hat auch Funktionen wie die PIN-Eingabe und die Mediensteuerung überarbeitet. Diese sollen sich nun durch Bewegung und schnelleres Feedback auszeichnen. Benutzeroberflächenelemente wurden für die kleineren Bildschirme optimiert.

Mit Wear OS 6 kommt auch das dynamische Farbthema auf die Smartwatches, das bei Android seit Längerem Standard ist. Die Farben des gewählten Zifferblatts werden auf das gesamte System übertragen.

Wear OS 6 erhält zudem neue Schaltflächen. Diese sind laut Google platzsparender, leichter antippbar und an runde Bildschirme angepasst. Auch die Kacheln sollen kompakter und ansprechender gestaltet sein. Sie bieten laut Unternehmen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen oder Aktionen, wie das Senden von Nachrichten oder das Starten eines Trainings.

Neben den optischen Neuerungen verspricht Google für Wear OS 6 eine um bis zu zehn Prozent längere Akkulaufzeit durch Optimierungen beim Stromverbrauch.

Wann erscheinen die Neuerungen?

Android 16 und Wear OS 6 mit Material 3 Expressive erscheinen zunächst für Pixel-Smartphones und -Smartwatches. Google gibt an, mit Hardware-Partnern zusammenzuarbeiten, um das neue Design auch auf Geräte anderer Hersteller zu bringen. Eine erste Beta-Version mit Material 3 Expressive soll in Kürze für Pixel-Smartphones verfügbar sein. Die finale Version von Android 16 wird laut Google noch im zweiten Quartal 2025 erwartet.

Quelle: Heise.de