News
Android-Apps erst ab 18 Jahren? Google Play-Store führt Altersverifikation ein

Google beginnt mit der Einführung eines Altersnachweises im Play Store. In einigen Regionen müssen Nutzer:innen künftig belegen, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind – etwa durch Ausweis, Selfie oder Kreditkarte.

Von Christian Weindl
2 Min.
Altersverifikation im Play Store: In den USA müssen Nutzer:innen jetzt erst ihr Alter nachweisen, bevor sie bestimmte Apps herunterladen können. (Foto: In Green/Shutterstock)

Google startet offenbar in manchen Regionen eine neue Funktion im Play Store, mit der das Unternehmen prüft, ob Nutzer:innen mindestens 18 Jahre alt sind. Betroffen sind vor allem Downloads bestimmter Apps, bei denen ein Alter von 18+ erwartet wird.

Als Verifikationsprozess wird es wohl mehrere Optionen zur Auswahl geben: Hochladen eines Ausweisdokuments, Abgabe eines Selfies, Verwendung einer Kreditkarte oder eine Altersabschätzung über Drittanbieter-Dienstleistungen.

So funktioniert die Altersprüfung

Schon jetzt berichten Nutzer:innen auf X davon, dass im Play Store eine Aufforderung angezeigt wird, das Alter zu bestätigen, bevor man bestimmte Apps herunterladen kann. Google bietet verschiedene Verifikationsmethoden an:

  • Hochladen eines amtlichen Ausweises
  • Ein Selfie zur Altersabschätzung
  • Kreditkarte
  • Nutzung einer Dienstleistung wie Verifymy.io zur Altersbestimmung über E-Mail-Aktivitäten (nicht in allen Regionen verfügbar)
Der Drittanbieter analysiert, in welchen Online-Diensten die angegebene E-Mail-Adresse bereits Verwendung findet. Daraus leitet die Anwendung dann Rückschlüsse auf das Alter der betreffenden Person ab. Datenschutztechnisch klingt das zumindest fragwürdig.

Alterscheck für Android: Warum Google die Maßnahme einführt

Als Hauptgrund für die Altersverifikation nennt Google mehrere US-Bundesstaaten wie Texas, Utah und Louisiana, die neue Gesetze erlassen haben. App-Stores und Online-Dienste sollen dort künftig das Alter der Nutzer:innen sicher prüfen, gegebenenfalls Eltern-Genehmigungen einholen und den Altersbereich an Entwickler melden. Auch Youtube hat anscheinend bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Der Rollout erfolgt zunächst regionenweise – bisher ist unklar, in welchen Gebieten genau die Prüfung zuerst eingeführt wird. Auf Reddit klagen manche Nutzer:innen, dass sie schon jetzt bei der Google-Suche blockiert wurden, wenn sie die Altersprüfung nicht durchlaufen haben.

Auswirkungen auf Nutzer:innen und Datenschutz

Während die Maßnahme den Jugendschutz stärken soll, äußern viele Nutzer:innen auch Bedenken. Diskussionen in Foren und Kommentarspalten drehen sich um den Datenschutz, insbesondere darüber, wie sicher die eingesetzten Daten sind und ob die Verifikation fair funktioniert.

Zudem ist nicht überall dieselbe Verifikationsmethode verfügbar, was zu regionalen Unterschieden führen kann.

Andere Nutzer:innen fragen sich aber auch, wie es sein kann, dass sie trotz Ausweis im Google Wallet nicht schon längst als volljährig verifiziert sind.

Bisher gilt die Altersprüfung nur in den USA. Ob die Maßnahme auch nach Deutschland kommt, darüber ist bisher nichts bekannt.

