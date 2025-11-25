Anzeige
Googles Aluminium OS: Was eine Stellenanzeige über das Desktop-Betriebssystem verrät

Google arbeitet daran, Android auf den Desktop zu bringen. Neue Enthüllungen legen nahe, dass ein neues Betriebssystem namens Aluminium OS entwickelt wird. KI soll dabei eine große Rolle spielen.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Googles Aluminium OS: Was eine Stellenanzeige über das Desktop-Betriebssystem verrät
Google will ein Betriebssystem für alle Geräte.(Foto: Shutterstock / Mamun_Sheikh)

Android soll also auf Desktop-Computer kommen. Das hat Googles Hardware-Chef Rick Osterloh bereits im Rahmen des Snapdragon-Summit angekündigt. Eine Stellenanzeige auf Linkedin, die mittlerweile nicht mehr verfügbar ist, verrät mehr. Demnach sucht Google offenbar nach einem „Senior Product Manager, Android, Laptop and Tablets“, für Aluminium OS genanntes Betriebssystem. In der Stellenanzeige hieß es auch, dass „Aluminium ein neues Betriebssystem ist, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert“.

Allerdings soll das nicht nur die Implementierung von Gemini beinhalten, sondern anscheinend mehr. Aluminium OS soll „AI at the core“ bieten, wie Android Authority mit Verweis auf die Stellenanzeige berichtet. Sprich: KI wird tief ins System integriert.Wie genau das aussehen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

Aluminium OS soll ein eigenständiges System werden

Dass Aluminium OS ein eigenes Betriebssystem werden soll, ist dagegen schon klarer. Laut Stellenanzeige soll der gesuchte Manager ein Portfolio an von ChromeOS- und Aluminium-OS-Geräten zusammenstellen, das „den Anforderungen der Nutzer und der Unternehmen entspricht“. Dabei geht es demnach nicht nur um Einstiegs- sondern auch um Premium-Hardware. Google könnte also planen, Apple und Microsoft mithilfe des neuen Betriebssystems mehr Konkurrenz auf dem Desktopmarkt zu machen. Zur Erinnerung: An US-Schulen sind vor allem die günstigen Chromebooks beliebt.

Allerdings bleiben auch Fragen offen: Wie wird es künftig mit ChromeOS weitergehen? Neben Windows und macOS sei der Name schließlich bekannt, schreibt Android Authority. Nicht nur das könnte ein Indiz dafür sein, dass Google das Betriebssystem gar nicht umbenennt. Dem Bericht zufolge hätten Entwickler:innen bei Fehlerreports bereits von „ChromeOS Classic“ und „nicht-Aluminium ChromeOS“ gesprochen. Das neue System könne also einfach den alten Namen beibehalten. Eine weitere Möglichkeit sei, dass Aluminium OS als „Android Desktop“ an den Start ginge.

Google hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Aluminium OS genannt, aber Sameer Samat, Leiter des Android-Ökosystems bei Google, bestätigte auf dem diesjährigen Snapdragon Summit, dass das neue Android-Desktop-Betriebssystem im Jahr 2026 verfügbar sein wird.

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

