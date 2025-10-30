Anzeige
Android Auto: Diese nützliche Neuerung soll Musik-Fans die Fahrt erleichtern

Google will Android Auto ein neues Feature verpassen, das den Wechsel zwischen mehreren Musik-Apps erleichtert. Wie das funktioniert und wann Autofahrer:innen damit rechnen können.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Android Auto: Diese nützliche Neuerung soll Musik-Fans die Fahrt erleichtern
Android Auto bekommt eine praktische Funktion für Musik-Fans. (Bild: Shutterstock/Roman Vyshnikov)

Erst vor wenigen Monaten hatte Google angekündigt, Browser und Streaming-Dienste in Android Auto zu inkludieren. Damit die Fahrer:innen nicht unterwegs Netflix schauen, können die Inhalte nur im geparkten Zustand aufgerufen werden. In eine ähnliche Richtung geht ein Feature, das Android Authority jetzt entdeckt hat. Es soll verhindern, dass Fahrer:innen während des Trips mühsam durch mehrere Musik-Apps wechseln müssen – und dabei die Straße aus den Augen verlieren.

Mehr Musik-Apps in Android Auto mit nur einem Swipe

Wenn Autofahrer:innen aktuell Musik über Android Auto abspielen, zeigt das Dashboard nur den gerade laufenden Streaming-Dienst als Karte an. Daneben können dann weitere Informationen wie die Navigation angezeigt werden. Wer jetzt etwa von Spotify zu Amazons Audible wechseln will, muss erst die entsprechende App im Menü aufrufen, einen neuen Titel auswählen und dann zum Dashboard zurück. Das geht für Beifahrer:innen problemlos, stellt Fahrer:innen aber vor eine Herausforderung.

Dementsprechend will Google das Verhalten der Medienwiedergabekarte auf dem Dashboard ändern. Statt nur einen Dienst darzustellen, können User:innen per Swipe zu anderen Apps wechseln. So wird etwa nach der aktuellen Spotify-Wiedergabe eine Karte angezeigt, auf der der zuletzt gespielte Song auf Youtube Music fortgesetzt werden kann. Eine Karte weiter wartet dann schon das Hörbuch, das ihr zuletzt auf Audible gestartet habt.

Noch ist dabei offen, wie Android Auto die angezeigten Apps auswählt. Denkbar wäre, dass alle Streaming-Dienste, über die zuletzt Inhalte abgespielt wurden, auch in dem App-Stapel angezeigt werden. Alternativ könnte Google User:innen die Option bieten, selbst Anwendungen zu favorisieren, die dadurch in der Dashboard-Karte landen.

Diese Fragen werden wohl erst in Zukunft beantwortet. Zwar versteckt sich die Funktion schon jetzt in den Tiefen der Beta, kann dort aber nur über Umwege aktiviert werden. Bis Android Auto die Funktion in der Release-Version bietet, dürfte noch etwas Zeit vergehen. In der Zwischenzeit müsst ihr weiterhin vor dem Start der Reise entscheiden, was ihr hören wollt – oder eine Pause zum Wechseln der Onboard-Unterhaltung nutzen.

