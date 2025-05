News

Android Auto: Google kündigt Video-Streaming und Browser an – das müsst ihr wissen

Android Auto wird vielseitiger: Google will auch Video- und Browser-Apps für die Nutzung in Autos zulassen. Dabei soll der Schutz der Fahrer:innen gewährleistet bleiben – Serien und Filme lassen sich nur in geparktem Zustand anschauen.