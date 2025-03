Android: So könnt ihr bald Gemini durch ChatGPT ersetzen

Das neueste ChatGPT-Update von OpenAI erweitert die Einsatzmöglichkeiten des KI-Chatbot auf Android-Geräten. Möglich macht das die Beta-Version 1.2025.070 der ChatGPT-App, denn damit kann der KI-Chatbot als Standard-Assistent auf Android festgelegt werden.

ChatGPT kann dann auch über Tasten oder Gesten gestartet werden

Ihr könnt also die auf Googles mobilem Betriebssystem voreingestellte KI Gemini durch ChatGPT ersetzen und so euren digitalen Assistenten wechseln. Laut Computerbase übernimmt ChatGPT damit etwa die Kommandos, wenn der Sprachmodus des Assistenten aktiviert wird.

Für den ChatGPT-Mutterkonzern OpenAI könnte das ein Quantensprung sein, denn viele der KI-Varianten konnten bisher nicht als die Standard-Assistenten-App auf Android festgelegt werden. Gemini dagegen konnten und können die Android-Nutzer:innen ohne Umschweife direkt starten. Dank des Updates kann jetzt dann auch ChatGPT über Tasten oder Gesten gestartet werden, die zuvor für Gemini verwendet wurden.

Funktionalität ist allerdings noch eingeschränkt

Wenn ChatGPT als Standard-Assistent für Android eingerichtet ist, können Nutzer:innen die App durch das lange Drücken der Home-Taste oder durch Wischen von der unteren Ecke nach oben starten. Auch ein langes Drücken der Power-Taste führt laut androidauthority.com zu diesem Ergebnis, sofern diese Einstellung aktiviert ist. ChatGPT startet auf diese Weise den Sprachmodus, dessen Funktionalität im Vergleich zu anderen Apps wie Perplexity AI auf Android allerdings eingeschränkt ist.

So lässt sich ChatGPT selbst nach der Einrichtung als Standardassistent nicht über ein sogenanntes Hotword starten, da die App noch keinen entsprechenden Sprachbefehl unterstützt. Warum? Dafür bedarf es Zugriff auf privilegierte APIs, die nur vertrauenswürdigen, vorinstallierten Apps zur Verfügung stehen.

Downloadzahlen: ChatGPT ganz klar auf Rang eins

Auch die Einsatzmöglichkeiten sind noch etwas eingeschränkt. Anders als Gemini ist die Beta-Version von ChatGPT nicht in der Lage, Google-Home-Geräte zu steuern oder Systemeinstellungen anzupassen.

Der Download-Trend spricht allerdings für ChatGPT. Im Januar 2025 verzeichnete ChatGPT laut Chip rund 40,5 Millionen Downloads in den App Stores für Android und iOS, was einem Anstieg von 121 Prozent im Vergleich zum Januar 2024 entspricht. Gemini liegt in dieser Statistik mit 9,6 Millionen Downloads hinter der chinesischen KI Deepseek (17,6 Millionen) auf Rang drei.

