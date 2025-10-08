Anzeige
„Android oder iOS?“ – Whatsapp bringt interaktive Fragen direkt in den Status

Nichts los bei Whatsapp? Der Messenger will mit einem neuen Feature die Interaktion zwischen Nutzer:innen anheizen. Diese Funktion kennt man bereits von Dating-Apps.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Whatsapp will mit einem neuen Fragen-Feature den Austausch zwischen den Nutzern fördern. (Bild: insta_photos/Shutterstock)

Dating-Apps wie Bumble nutzen es als Eisbrecher, damit die flirtwilligen User:innen jenseits des ewigen „Hey, wie geht’s?“ ins Gespräch kommen können. Die Nutzer können in ihrem Profil offene Fragen stellen, auf die interessierte Matches reagieren können.

Whatsapp ermöglicht Fragen im Status

Whatsapp rollt nun für Android ein ähnliches Feature aus. Das hat die auf den Messengerdienst von Meta spezialisierte Webseite WABetainfo entdeckt.

Erhältlich ist die Funktion mit einem Update auf Version 2.25.29.12 über das Google Play Beta Programm. Verfügbar ist es bisher aber nur für ausgewählte Beta-Tester:innen. In den nächsten Wochen soll es laut WABetainfo aber an mehrere Nutzer:innen ausgespielt werden.

So funktioniert das Fragen-Feature

Mit dem Update sollen Nutzer:innen künftig im Status Fragen stellen können. Wenn man bei Whatsapp auf „Status hinzufügen“ klickt, wird dann ein Sticker mit einem Fragezeichen-Logo aufpoppen. Ähnlich, wie er bereits jetzt für Text, Musik oder Layout bereitsteht.

Dann öffnet sich ein Textfeld, in das man eine Frage eintippen kann. Denkbar sind offene Fragen (Was ist euer Lieblingsessen im Herbst) oder Entweder-oder-Fragen (Android oder iOS?). Pro Statusmeldung kann man laut WABetainfo nur eine Frage stellen.

So können User:innen auf Status-Fragen antworten

Die Kontakte des Fragenstellers können nun antworten, indem sie auf einen dementsprechend benannten Button direkt in der Statusmeldung klicken. Die Antworten bekommt der Fragenautor als private Nachricht zugestellt, nur er kann sie sehen.

Wer eine Frage gepostet hat, bekommt eine Mitteilung, sobald eine Antwort eingetrudelt ist. Sie erscheint in der Liste, in der normalerweise angezeigt wird, wer eine Statusmitteilung gesehen hat.

Besonders interessante Antworten kann der Fragensteller wiederum über ein Status-Update mit seinen Kontakten teilen. Anonym, ohne die Identität des Antwortenden öffentlich zu machen.

Ganz neu ist das Fragen-Feature nicht. Whatsapp hatte es bereits im Juli dieses Jahres über das Update auf 2.25.21.8 scharf gestellt. Damals richtete es sich aber nur an Admins von kommerziellen Kanälen, die darüber mit ihren Follower:innen interagieren konnten. Nun soll auch die breite Öffentlichkeit davon Gebrauch machen können.

