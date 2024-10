Neue Funktion für Android-Smartphones: So schützt sich dein Handy selbst, wenn es gestohlen wird

Angekündigt hatte Google sie im Mai 2024 – jetzt werden sie anscheinend umgesetzt: Der US-Konzern rollt eine Reihe von Funktionen aus, die Android-Smartphones bei Diebstahl schützen sollen.

KI soll erkennen, wenn dir das Smartphone aus der Hand gerissen wird

Den Diebstahl verhindern können diese selbsterklärend nicht, aber der Zugriff auf die persönlichen Daten soll Kriminellen damit erschwert werden.

Die auffälligste der neuen Funktionen ist jene mit dem Namen Theft Detection Lock. Diese verwendet KI, um deinen Smartphone-Bildschirm zu sperren, wenn sie „verdächtige Bewegungen im Zusammenhang mit Diebstahl“ erkennt, berichtet The Verge. Eine solche Bewegung wäre zum Beispiel, wenn dir jemand das Telefon aus der Hand reißt. Ist der Bildschirm gesperrt, können die Kriminellen erst einmal nicht viel mit dem Gerät machen. Ein Nutzer berichtete auf Reddit davon.

Sensible Apps sollen zusätzlich gesichert werden

Eine zweite Funktion, Offline Device Lock, sperrt den Bildschirm eines Smartphones, sobald es eine Weile offline ist. Eine andere Funktion kann bereits vor einem etwaigen Diebstahl aktiviert werden: Android-Nutzer:innen können jetzt das Zurücksetzen ihres Gerätes auf Werkseinstellungen mit ihren Accountdaten verknüpfen. Nur wenn diese eingegeben sind, ist das möglich. Solltest du das aktiviert haben, können Kriminelle, die dein Gerät gestohlen haben, damit kaum etwas anfangen.

Unter all den Daten, die man so auf seinem Smartphone hat, gibt es welche, die nochmal sensibler sind als andere. Dazu gehören beispielsweise Bank- oder Gesundheitsdaten. Um diese speziell zu sichern, sollen Android-Nutzer:innen zukünftig solche Apps in einem privaten Bereich mit einer Extra-PIN absichern können. Diese Funktion soll allerdings erst mit Android 15 möglich sein, teilte Google in einem Blogeintrag mit.

Kennt ihr diese Android-Funktionen?

Neuen Funktionen sollen ab Android 10 funktionieren

Google ist sich bewusst, dass der Diebstahl eines Smartphones großen Stress bei Betroffenen auslösen kann. Dieser könne auch dazu führen, dass sich Geschädigte in solch einem Ausnahmefall nicht an das Passwort ihres Google-Accounts erinnern, heißt es in dem Blogeintrag.

Um trotzdem die Geräteortung von Google nutzen und das Smartphone bei Google als gestohlen melden zu können, genügt in Zukunft auch die eigene Handynummer und eine Sicherheitsprüfung von einem anderen Gerät. Die neuen Funktionen sollen auf allen Smartphones funktionieren, auf denen mindestens Android 10 installiert ist.