Android: Diese 10 praktischen Funktionen solltest du kennen

Google ist mittlerweile bei Android-Version 16 angekommen. Mit jeder neuen Android-Iteration ziehen neue Funktionen in das Smartphone-OS ein, die teils gut sicht- und auffindbar sind. Leider schaffen es verschiedene Funktionen, so praktisch sie auch sein mögen, gelegentlich nicht in alle Oberflächenaufsätze der vielen verschiedenen Hersteller. Daher ist es tendenziell schwieriger als in iOS, eine Übersicht an mehr oder weniger versteckten Funktionen für alle Geräte zu erstellen. Entsprechend ist es möglich, dass ihr die eine oder andere vorgestellte Funktion nicht auf eurem Gerät findet.

Wir haben euch deshalb die praktischsten, versteckten Funktionen eures Android-Smartphones zusammengefasst. Über die Navigation gelangt ihr schnell zu den jeweiligen Features. Habt ihr ein neues Android-Smartphone? Dann gibt euch der verlinkte Ratgeber die besten Tipps zum Start. Und dank unserer Pflege-Tipps für Android-Smartphones habt ihr möglichst lang etwas von eurem Handy.

So wechselt ihr schnell zwischen Apps hin und her

App auf, App zu, neue App auf. Unter Android könnt ihr schon seit Android 7.0 Nougat mit einem Doppeltap auf den Multitasking-Button blitzschnell zwischen den beiden zuletzt benutzten Apps wechseln – seit Android 9 dank der neuen Gestennavigation geht das sogar noch eleganter und sogar über mehrere Apps hinweg. Hierfür streicht ihr einfach nach links oder rechts über die kleine Leiste, die euch am unteren Displayrand angezeigt wird.

Das funktioniert sowohl bei Samsung‑ als auch bei Google‑ und Oneplus-Geräten. Bei Xiaomi ist es kein linearer Wisch, sondern eine sanfte Wellenbewegung. Bei Samsung-Geräten müsst ihr in der Regel noch die Gestennavigation unter Einstellungen > Anzeige > Navigationsleiste aktivieren. Der Regler „Gestenhinweise“ muss außerdem nach rechts gelegt werden.

Schneller ans Ziel dank Android-App-Shortcuts

Ein vergessenes, aber unheimlich praktisches Helferlein sind die sogenannten App-Shortcuts, mit denen ihr direkt vom App-Icon in eine bestimmte Funktion springen oder eine oft kontaktierte Person direkt ansprechen oder -rufen könnt. Die angebotenen Funktionen unterscheiden sich von App zu App und sind durch einen langen Druck auf das jeweilige App-Icon aufrufbar.

In Gmail könnt ihr etwa mit dem Shortcut ohne Umweg eine Mail verfassen, in Google Notizen neue Listen oder Notizen erstellen. In Slack besteht die Möglichkeit, zu euren am häufigsten genutzten Kanälen zu springen, und auf X direkt einen Tweet abzusetzen oder in die Suche zu springen. Nicht jede App unterstützt die Shortcuts, daher probiert eure Lieblings-Apps am besten einfach mal aus.

Unterschätzte Android-Funktion: Kamera schnell starten

Eine leider nicht von allen Herstellern angebotene, aber praktische und oftmals vergessene Funktion ist der schnelle Kamerastart direkt über den Powerbutton. Kein Weg ist schneller, um die Kamera zu aktivieren, als der Doppelklick auf den Powerknopf. Die Funktion wird sowohl von Samsung-Geräten als auch von Google‑Pixel‑Modellen unterstützt. Samsung ermöglicht durch einen Doppeldruck auf den Button sogar den Wechsel zwischen Haupt- und Selfie-Kamera. Als Auslöser dient wie üblich die Lautstärkewippe.

Mehr Privatsphäre, wenn ihr das Android-Smartphone aus der Hand gebt: Gastmodus

Möchte jemand anderes euer Handy nutzen? Etwa dann, wenn Dritte jemanden anrufen oder nur eben kurz etwas in Google Maps überprüfen wollen? Mit dem Gastmodus, der in nahezu jedem Androiden an Bord ist, könnt ihr euer Smartphone ohne ein ungutes Gefühl aus der Hand geben. Dadurch sichert ihr Fotos, Videos und andere wichtige Bereiche vor neugierigen Blicken.

Die Einstellung findet ihr bei den meisten Smartphones unter Einstellungen > System > Erweitert > Mehrere Nutzer. Zum Wechsel zwischen eurem eigenen Profil und dem Gastmodus müsst ihr anschließend nur die Schnelleinstellungen oder den Sperrbildschirm aufrufen. Bei einigen Android-Smartphones sucht ihr aber vergeblich nach dem Gastmodus.

Bei Samsung könnt ihr stattdessen aber den Wartungsmodus aktivieren. Der Modus ist eigentlich für Reparaturen gedacht, bei denen die Servicemitarbeiter:innen eure privaten Fotos oder Videos nicht sehen sollen. Stattdessen funktionieren nur die wichtigsten Apps und Bereiche des Smartphones. Um den Modus zu aktivieren, öffnet ihr die Einstellungen und wählt „Gerätewartung“ aus. Am Ende der Liste findet ihr den Wartungsmodus.

Im Detail erklärt: Gastmodus: Diese versteckte Android-Funktion ist ein praktischer Privatsphäre-Schutz

Chrome auf Android-Smartphones: Websites als PDF speichern

Webseiten lassen sich unter Android im Chrome-Browser nicht nur ausdrucken. Ihr könnt die Seiten auch als Datei in PDF-Form auf eurem Smartphone abspeichern. Dafür nutzt ihr einfach das Teilen-Menü des Browsers. Öffnet dafür zunächst das Dreipunktemenü oben rechts. Tippt dann auf „Teilen“ und wählt im folgenden Menü „Drucken“ aus.

Anschließend könnt ihr oben im Dropdown-Menü „als PDF speichern“ auswählen. Nach dem Tippen auf das gelbe Speichersymbol könnt ihr den Speicherort für die Datei auswählen und einen Namen vergeben. Übrigens könnt ihr über die Teilen-Funktion auch Screenshots der gesamten Website anfertigen. Dadurch ist es einfacher als bei einem PDF, die Datei im Nachgang zu bearbeiten.

QR-Codes auf Android-Smartphones ohne Extra-App öffnen

Immer häufiger bekommen wir im Alltag QR-Codes zu Gesicht. Dank der praktischen Helfer können wir mit unseren Smartphones schnell Webseiten öffnen und zusätzliche Informationen abrufen. Viele Android-User:innen glauben, dass sie dafür eine separate QR-Code-App benötigen. Tatsächlich können aber viele Kamera-Apps von Haus aus QR-Codes scannen. Je nach Android-Aufsatz unterstützt die Kamera-App des Smartphones sogar eine automatische Erkennung – etwa bei Samsung- oder Google-Geräten. Bei anderen Herstellern ist ein kleines Icon für Googles Lens-Funktion integriert, die ihr zum QR-Code-Scan antippen müsst. Nach erfolgreichem Scan wird euch in der Regel ein im Code hinterlegter Link eingeblendet, auf den ihr tippen müsst.

Solltet ihr einmal einen QR-Code auf eurem Smartphone angezeigt bekommen – etwa in einer Mail oder als Screenshot – könnt ihr diesen auch scannen, ohne ein zweites Gerät zu nutzen. Wie das geht, erfahrt ihr in unserem verlinkten Ratgeber.

Android-Funktion: Einzelne Benachrichtigungen pausieren

Wenn ihr euch mit einer bestimmten Benachrichtigung oder einem Task nicht sofort beschäftigen wollt oder könnt, erlaubt euch Google, sie zur Wiedervorlage für ausgewählte Zeiträume schlummern zu lassen. Wenn ihr etwa eine Mail oder Nachricht erhaltet, für die ihr gerade keine Zeit habt, öffnet die Benachrichtigungsleiste und schiebt die jeweilige Benachrichtigung nach links oder rechts; hier werden euch ein Zahnrad und eine Uhr angezeigt.

Tippt auf die Uhr und wählt den Zeitpunkt aus, zu dem ihr die Benachrichtigung erneut angezeigt bekommen wollt. Hier stehen Werte zwischen 15 Minuten und zwei Stunden zur Auswahl. Bei manchen Herstellern wie Samsung müsst ihr die Schaltfläche erst aktivieren. Wechselt dafür in die Einstellungen und sucht nach „Benachrichtigungen„. Unter dem Menüpunkt „Erweiterte Einstellungen“ findet ihr dann den Schalter für „Schlummerschaltfläche anzeigen„. Anschließend könnt ihr auf eurem Samsung-Smartphone den Pfeil nach unten neben einer Benachrichtigung antippen und anschließend über die Glocke auswählen, wie lang ihr Ruhe haben möchtet.

Benachrichtigungen in Android stummschalten oder abstellen

Wenn euch eine von euch installierte App nervige oder überflüssige Benachrichtigungen schickt, nehmt sie euch beim nächsten Mal vor und weist sie in ihre Schranken. Ihr könnt auf App-Ebene festlegen, welche Art von Benachrichtigungen eine App aussenden kann. Ihr könnt etwa bestimmen, ob ihr einen hörbaren Hinweis erhaltet oder die App nur visuell auf neue Informationen auf sich aufmerksam macht. Zudem besteht die Möglichkeit, nur für bestimmte Inhalte Benachrichtigungen zu erhalten. Bei Whatsapp könnt ihr etwa auswählen, ob die App euch bei Chatbackups oder anderen Funktionen eine Benachrichtigung anzeigt. Das funktioniert natürlich auch bei anderen Apps.

Um die Einstellungen zum Festlegen der Benachrichtigungsarten aufzurufen, tippt ihr lang auf die Benachrichtigung und wählt dann das Zahnradsymbol aus. Darüber erhaltet ihr den Zugriff auf die Einstellungen für die jeweilige App. Möchtet ihr alle Benachrichtigungen abstellen, könnt ihr aber auch nach dem langen Drücken auf die Notification auf das Symbol mit der durchgestrichenen Glocke (unter Samsung OneUI), um direkt alle Nachrichten abzuschalten.

Verpasste Benachrichtigungen unter Android anzeigen lassen

Falls ihr versehentlich eine oder sogar alle angezeigten Benachrichtigungen quittiert haben solltet, ihr aber wissen wollt, was ihr verpasst habt, könnt ihr alle Informationen der letzten 24 Stunden im Benachrichtigungsverlauf einsehen. Die Funktion gibt es seit Android 11 und bietet sicherlich in einigen Momenten einen Mehrwert. Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert, sie lässt sich in den Einstellungen unter Apps und Benachrichtigungen > Benachrichtigungen > Benachrichtigungsverlauf aktivieren.

Zeit sparen: Schnelleinstellungen mit 2 Fingern öffnen

Die Schnelleinstellungen oder Quick-Settings sind der einfachste Weg, auf WLAN- und Bluetooth-Einstellungen zuzugreifen, den Dunkel- oder Flugmodus oder einen mobilen Hotspot zu aktivieren. Um die komplette Ansicht umgehend zu öffnen, wischt ihr mit zwei Fingern von oben ins Display. Wischt ihr mit nur einem Finger, wird euch nur ein kleiner Ausschnitt angezeigt, erst der zweite Wisch gibt die volle Ansicht frei. Ergo: Mit zwei Fingern spart ihr Zeit.

Schnell Kontakte zurückrufen

Habt ihr einen Anruf verpasst? Dann müsst ihr nicht umständlicherweise zurück in die Anrufhistorie. Es gibt einen einfacheren Weg, um schnell euren Kontakt zurückzurufen. Öffnet dazu die Telefon-App mit dem Wählblock. Tippt dort einfach zweimal auf den grünen Hörer und schon werdet ihr mit der letzten Nummer, die euch angerufen hat, verbunden. Habt ihr zuletzt jemanden angerufen und müsst noch etwas klären, funktioniert das genauso. Auch in diesem Fall wählt euer Android-Smartphone einfach den letzten Kontakt in der Anrufliste an.

