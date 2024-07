News

Android-Nutzer greifen verstärkt zu Apple – aber das neueste iPhone interessiert sie kaum

Hat Android seinen Reiz verloren? In den USA haben im zweiten Quartal mehr Android-Nutzer:innen auf iPhones gewechselt als in den vier Jahren zuvor. Dabei interessiert die Wechselwilligen gar nicht einmal das neueste Apple-Handy. Was ist es dann?