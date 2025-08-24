Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Angst vor KI: Mehrheit der US-Bürger befürchtet negative Folgen

Das Silicon Valley gilt als Epizentrum der KI-Entwicklung – gerade in den USA machen sich aber viele Menschen Sorgen, dass der Einsatz von KI gravierende Folgen für Gegenwart und Zukunft haben könnte.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Angst vor KI: Mehrheit der US-Bürger befürchtet negative Folgen
Viele Menschen haben Angst, dass KI missbraucht werden könnte. (Foto: Shutterstock / Tapati Rinchumrus)

Um KI-Innovationen nicht auszubremsen, verfolgen die USA bisher einen pragmatisch-wirtschaftsorientierten Ansatz ohne einheitliche Regulierungen. Genau dieses Vorgehen könnte die Sorgen vieler Menschen allerdings verstärken: Laut einer von Reuters beauftragten Umfrage erwarten 67 Prozent der US-Amerikaner:innen, dass der Einsatz von KI unkontrollierbare Folgen haben wird. 58 Prozent sehen darin ein Risiko für die Zukunft der Menschheit, und 47 Prozent befürchten negative Auswirkungen auf das menschliche Miteinander.

Anzeige
Anzeige

Amerikaner:innen befürchten politische Einflussnahme

Die Sorgen im Hinblick auf den Einsatz von KI sind vielfältig: Zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten befürchten, dass KI echte zwischenmenschliche Verbindungen ersetzen könnte. Weitere 61 Prozent sorgen sich außerdem um einen erhöhten Stromverbrauch. Die größte Sorge vieler US-Amerikaner:innen ist allerdings, dass KI von feindlichen Staaten eingesetzt werden könnte, um politisches Chaos zu verursachen. 77 Prozent der Befragten äußerten diese Befürchtung – und ganz unbegründet ist sie nicht. Vor allem Russland und China stehen immer wieder im Verdacht, über digitale Plattformen Einfluss auf die öffentliche Meinung in den USA auszuüben.

Besonders Deepfake-Kampagnen, bei denen KI-Bilder und -Videos zur Verbreitung von Desinformationen genutzt werden, gelten als Gefahr. Im Zentrum der Diskussion steht dabei häufig die chinesische App Tiktok. Die US-Regierung sieht in der beliebten Video-Plattform ein Risiko für Meinungsmanipulation und Datensicherheit, weshalb im April 2024 ein Gesetz verabschiedet wurde, das die App verbieten und chinesische Einflussnahme eindämmen soll – bisher allerdings ohne Erfolg. Auch der amtierende Bundeskanzler Friedrich Merz wurde während des Wahlkampfes mit Deepfakes konfrontiert.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Die Angst vor Arbeitsplatzverlust ist groß

Der Arbeitsmarkt bereitet ebenfalls vielen Menschen Sorgen: 71 Prozent der Befragten befürchten, dass die zunehmende Verbreitung von KI zu massiven Jobverlusten führen könnte. Eine flächendeckende Massenarbeitslosigkeit ist in den USA zwar bislang nicht absehbar, trotzdem hinterlässt die Technologie schon jetzt deutliche Spuren. Während Tätigkeiten, die stark auf handwerkliches Geschick oder zwischenmenschliche Fähigkeiten angewiesen sind, vorerst als vergleichsweise sicher gelten, stehen klassische Bürojobs stärker unter Druck. Insbesondere Rollen mit hohem Schreib-, Kommunikations- oder Analyseanteil sind von Automatisierung bedroht.

Frauen sind davon überdurchschnittlich stark betroffen. Laut einer Analyse der Internationalen Arbeitsorganisation der UN (ILO) arbeiten sie häufiger in administrativen und datenverarbeitenden Berufen, die sich leicht automatisieren lassen. Ihr Risiko, den Arbeitsplatz durch KI zu verlieren, ist sogar fast dreimal so hoch wie das von Männern. Aber auch Absolvent:innen brauchen bei der Jobsuche heute oft einen längeren Atem, da KI-Systeme zunehmend Aufgaben abdecken, die früher typischerweise von Berufseinsteiger:innen übernommen wurden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Es braucht einen gesetzlichen Rahmen

Nicht nur in den USA wächst die Sorge über die zunehmende Verbreitung von KI, auch in Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild. Laut einer PWC-Studie ist die Angst vor einem Missbrauch der Technologie besonders ausgeprägt: 46 Prozent der Befragten sehen darin ihre größte Befürchtung. Weitere 22 Prozent sorgen sich, durch KI abgehängt oder überflüssig zu werden. Unter jungen Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren ist diese Angst mit 27 Prozent sogar noch stärker verbreitet.

Um solche Befürchtungen einzudämmen, wünschen sich 79 Prozent der Deutschen einen klaren gesetzlichen Rahmen mit verbindlichen ethischen Standards für den Einsatz von KI. Mit dem AI Act hat die Europäische Union bereits einen ersten Schritt in diese Richtung unternommen. Vergleichbare Regelungen könnten auch in den USA dazu beitragen, Ängste und Vorbehalte gegenüber KI abzubauen.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren