Animated Drawings: Kinderzeichnungen werden von KI zum Leben erweckt

Wer Kinder oder Enkelkinder hat, kann sich vor selbst gemalten Zeichnungen wahrscheinlich kaum retten. Bunte Monster und Gestalten, Prinzessinnen und wilde Tiere hängen mit Magneten befestigt am Kühlschrank oder finden sich in Fotoalben wieder. Sie entspringen der Fantasie der Kinder, und wenn sie nicht gerade in Form eines klassischen Daumenkinos aufs Papier gebracht wurden, sollten sie sich nicht bewegen.

Doch mithilfe von künstlicher Intelligenz können die Zeichnungen der Kinder zum Leben erweckt werden. Alles, was es dazu braucht, ist die Zeichnung an sich, die am besten auf weißem Untergrund gemacht wurde, und ein Foto davon. Fünf Minuten später werden Kinderaugen fasziniert auf den Bildschirm starren, wenn sie ihre Kreation in Action sehen.

Aus einer simplen Zeichnung wird ganz einfach ein laufender Bär. (Video: t3n)

Kinderträume werden wahr

Animated Drawings ist ein Browser-Widget, mit dem Nutzer so ziemlich alles animieren können. Der Prozess ist dabei denkbar einfach: Auf der zugehörigen Website kann eine beliebige Zeichnung hochgeladen werden. Nach dem Akzeptieren der Datenschutzerklärung kann das Bild zugeschnitten werden.

Mit dem Bleistift- und dem Radiergummiwerkzeug wird die Figur von ihrem Hintergrund isoliert. Danach wird der Zeichnung wie in einem Animationsstudio von Pixar Leben eingehaucht, indem der Figur Gelenke verpasst werden. Wichtig ist für ein optimales Ergebnis, dass die gezeichnete Figur frontal zu sehen ist.

Ist dies geschehen, kann eine beliebige Animation ausgewählt werden. Ein paar Sekunden später sollte – wenn alles funktioniert hat – die Zeichnung dann schon über den Bildschirm tollen. Sie kann tanzen, laufen, springen und sogar mit ihrem eigenen Schatten boxen. Sobald die Animation abgeschlossen ist, kann die Kreation heruntergeladen oder in den sozialen Medien geteilt und versendet werden.

