Anmeldung mit ChatGPT? OpenAI will euren KI-Login auf anderen Seiten nutzbar machen

Wenn ihr euch auf einer neuen Website oder für einen neuen Dienst anmeldet, sind in der Regel eine E-Mail-Adresse und ein Passwort nötig. Allerdings gibt es auch deutlich schnellere Wege, einen Account zu erstellen. Habt ihr ein Google-Konto, einen Account bei Microsoft oder eine Apple-ID, könnt ihr einfach diese Login-Daten nutzen. Das spart Zeit und ihr müsst euch keine neuen Daten merken. Den Wert dieser Login-Option hat offenbar auch OpenAI erkannt.

OpenAI-Account lässt sich schon jetzt für andere Dienste nutzen

Wie Techcrunch berichtet, arbeitet OpenAI schon einige Zeit daran, den eigenen Login für andere Seiten verfügbar zu machen. Würdet ihr also etwa einen Onlinehändler ansurfen, den ihr zuvor noch nie genutzt habt, könntet ihr euren ChatGPT-Account nutzen, um euch ein Konto zu erstellen. OpenAI testet die Anbindung schon jetzt in der eigenen App Codex CLI aus.

Dabei handelt es sich um ein kostenloses Coding-Tool. Nutzer:innen können ihren kostenlosen ChatGPT-Account sowie Plus- und Pro-Konten nutzen, um sich für das Tool zu registrieren. Dabei bietet OpenAI noch einen weiteren Anreiz: Plus-User:innen, die ihren ChatGPT-Account zur Anmeldung nutzen, erhalten API-Credits im Wert von fünf US-Dollar. Pro-User:innen erhalten sogar 50 Dollar in API-Credits. Die Credits, eine Art digitale Währung, gewähren ihnen Zugriff auf bestimmte digitale Dienste oder Funktionen.

Wie aus dem Hinweis bei der Anmeldung mit einem ChatGPT-Account hervorgeht, erhält Codex CLI durch diese Anmeldeoption Zugriff auf euren Namen, eure E-Mail-Adresse sowie euer Profilbild. Codex CLI greift allerdings nicht auf eure Chats mit der KI zu. Vermutlich wird das auch bei anderen Diensten der Fall sein. Damit verbleiben eure Konversationen mit der KI also weiterhin bei OpenAI.

Bei der Anbindung in Codex CLI soll es aber nicht bleiben. OpenAI hat schon jetzt ein Formular zu „Sign in with ChatGPT“ veröffentlicht, über das andere Unternehmen ihr Interesse an dem Login bekunden können. In dem Antrag möchte OpenAI unter anderem wissen, in welchem Entwicklungsstadium sich die jeweiligen Anwendungen befinden und mit welcher Anzahl an wöchentlichen User:innen die Verantwortlichen rechnen. Dabei reichen die Auswahlmöglichkeiten von unter 1.000 User:innen bis zu über 100 Millionen.

