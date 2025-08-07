Anzeige
News
Domino-Effekt im Körper: Wie sich Alterung von Zelle zu Zelle ausbreitet

Was wäre, wenn der Alterungsprozess kein unaufhaltsames Schicksal jeder einzelnen Zelle ist, sondern sich wie eine Kettenreaktion im Körper ausbreitet? Eine neue Studie liefert dazu faszinierende Hinweise.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Domino-Effekt im Körper: Wie sich Alterung von Zelle zu Zelle ausbreitet

Ist Alterung ein ansteckender Prozess? (Foto: Roman Samborskyi / Shutterstock)

Ein Team von Wissenschaftler:innen aus Südkorea und den Vereinigten Staaten hat einen Mechanismus identifiziert, der genau diesen Prozess zu erklären scheint. In ihrer im renommierten Fachjournal Metabolism veröffentlichten Arbeit rücken sie ein Protein namens HMGB1 in den Mittelpunkt.

Die Forscher:innen des Korea University College of Medicine im südkoreanischen Seoul und ihre US-Kolleg:innen beschreiben, wie dieses Protein als eine Art Bote fungiert, der Alterungssignale systemisch, also im ganzen Körper, übertragen kann.

Ein Protein mit zwei Gesichtern

Die entscheidende Entdeckung liegt im chemischen Zustand des Proteins. HMGB1 existiert in verschiedenen sogenannten Redox-Zuständen, die seine Funktion fundamental verändern.

Die Studie zeigt, dass die reduzierte, aktive Form des Proteins (ReHMGB1) gesunde Zellen dazu veranlassen kann, ihre Teilung einzustellen und in einen Zustand der zellulären Seneszenz überzugehen. Im Gegensatz dazu erwies sich die oxidierte Form als inaktiv und löste keine Alterungsprozesse aus.

Von der Petrischale zur systemischen Wirkung

Diese Beobachtung konnten die Wissenschaftler:innen in mehreren Versuchsanordnungen bestätigen. Zuerst zeigten sie den Effekt in Kulturen mit verschiedenen menschlichen Zellen, darunter Lungen-, Muskel- und Nierenzellen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Daraufhin wurde jungen Mäusen die aktive Form des HMGB1-Proteins injiziert. Laut der Studie zeigten die Tiere bereits nach einer Woche Anzeichen einer beschleunigten Alterung. Zudem fanden sich in Blutproben von Menschen zwischen 70 und 80 Jahren signifikant höhere Level des aktiven ReHMGB1 als bei Menschen in ihren Vierzigern.

Ein neuer Hebel für die Longevity-Forschung?

Die Ergebnisse eröffnen eine potenziell neue Richtung für Anti-Aging-Therapien. Während Ansätze wie Senolytika darauf abzielen, bereits gealterte Zellen zu entfernen, könnte ein neuer Ansatz die „Ansteckung“ von vornherein unterbinden.

In einem Experiment mit Mäusen im mittleren Alter zeigte sich bereits das therapeutische Potenzial. Nachdem die Forscher:innen die Wirkung von HMGB1 mit einem Antikörper blockiert hatten, verbesserte sich die Muskelregeneration nach einer Verletzung, und die körperliche Leistungsfähigkeit der Tiere nahm zu. Ok Hee Jeon, eine der leitenden Forscherinnen der Studie, erklärte dazu in einer Mitteilung: „Diese Studie zeigt, dass Alterungssignale nicht auf einzelne Zellen beschränkt sind, sondern systemisch über das Blut übertragen werden können.“

Artikel wechseln

Chancen und Herausforderungen

Die Identifizierung eines so spezifischen Treibers für die Ausbreitung der Seneszenz ist ein bemerkenswerter Fortschritt. Sie liefert einen konkreten Ansatzpunkt für die Entwicklung von Medikamenten oder Diagnostik-Werkzeugen, etwa Bluttests zur Messung des biologischen Alters.

Allerdings ist der Weg zur Anwendung beim Menschen noch weit. Das HMGB1-Protein erfüllt im Körper auch wichtige Funktionen als sogenanntes Alarmin, das bei Verletzungen und Infektionen das Immunsystem alarmiert. Ein undifferenziertes Blockieren könnte daher unerwünschte Nebenwirkungen haben. Die eigentliche Herausforderung wird darin bestehen, gezielt nur die alterungsfördernde, reduzierte Form des Proteins zu neutralisieren oder seine Freisetzung zu regulieren, ohne dabei wichtige Schutzfunktionen des Körpers zu beeinträchtigen.

