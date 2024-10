Anthropic: Claude 3.5 Sonnet kann jetzt euren Computer steuern – so funktioniert es

Mit „Computer Use“ will Anthropic viele Aufgaben am Computer automatisieren. Claude 3.5 Sonnet und Claude 3.5 Haiku bieten diese Funktion ab sofort in der öffentlichen Beta an. Im Grunde kann die künstliche Intelligenz dadurch euren Computer eigenständig bedienen. Alles, was ihr machen müsst, ist, einen Prompt einzugeben.

So funktioniert Computer Use mit Claude 3.5

Als Beispiel zieht Anthropic das Ausfüllen eines Online-Formulars für ein Unternehmen heran. Statt die notwendigen Informationen, die auf eurem Computer an mehreren Stellen verteilt sind, selbst zu suchen, schreibt ihr einen Prompt. Darin müsst ihr der KI nur sagen, welche Quellen sie einbeziehen soll, an welchen Orten sich diese befinden und was am Ende damit ausgefüllt werden soll.

Um auf eurem Computer zu navigieren, nutzt Claude 3.5 Screenshots. Das Abbild kann die KI analysieren und zunächst feststellen, wo sich die Maus befindet. Anschließend zählt Claude 3.5 die horizontalen und vertikalen Pixel zu einem Button oder einem Fenster. Anhand dieser Informationen bewegt die KI die Maus pixelgenau dorthin und führt den Klick aus. Claude 3.5 kann auch im Netz surfen und dort Websites durchscrollen, um weitere Informationen zu sammeln.

Noch einige Hürden mit Computer Use

Anthropic gibt allerdings in der Ankündigung der neuen Claude-Version zu, dass Computer Use nicht immer zuverlässig funktioniert. So heißt es: „In dieser Phase ist es immer noch experimentell – und in manchen Fällen schwerfällig und fehlerhaft.“ Aktuell soll die KI noch Probleme mit dem Scrollen und Zoomen haben. Da Computer Use nur Screenshots anfertigt, wenn sie benötigt werden, kann die KI zudem einige Benachrichtigungen oder andere Einblendungen des Computers mit wichtigen Informationen verpassen.

Dementsprechend sollten alle, die diese Funktion ausprobieren, noch aufpassen, dass Claude 3.5 die richtigen Aktionen vornimmt und alle nötigen Daten liefert. Das KI-Unternehmen erwartet aber, dass sie Claude 3.5 und Computer Use in den kommenden Wochen und Monaten schnell verbessern können. Das Feedback, das sie durch die Beta-Phase erhalten, dürfte ihnen dabei helfen.

