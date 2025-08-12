Claude bekommt ein Gedächtnis – und geht dabei anders vor als ChatGPT

Im Wettlauf um die Nutzer:innen warten die großen Chatbots mit immer neuen Funktionen und Verbesserungen auf. Jeder möchte schneller, besser, intelligenter sein als die Konkurrenz – und so hat Anthropic erst letzte Woche, pünktlich zu OpenAIs Veröffentlichung von GPT-5, ein Update seines eigenen KI-Modells angekündigt.

Am 11. August 2025 folgte nun eine neue Erweiterung in Claudes Repertoire, die von einigen User:innen schon lange erwartet worden war: Der Anthropic-Chatbot kann sich nun an vergangene Gespräche erinnern – wenn ein User gezielt danach fragt.

Claude bekommt ein Gedächtnis – auf Wunsch

Anthropic hat die Neuerung in einem kurzen Youtube-Video mit dem Titel „Machen Sie dort weiter, wo Sie mit Claude aufgehört haben“ angekündigt. Darin zu sehen ist die beispielhafte Anfrage einer Nutzerin, die den Chatbot fragt, wo sie vor ihrem Urlaub bei der Arbeit stehengeblieben waren. Claude durchsucht und ordnet daraufhin vergangene Chats und gibt der Nutzerin eine kurze Zusammenfassung.

In der Video-Beschreibung erklärt das Unternehmen zur neuen Funktion: „Verlieren Sie nie wieder den Überblick über Ihre Arbeit. Claude merkt sich jetzt Ihre vergangenen Gespräche, sodass Sie Projekte nahtlos fortsetzen, auf frühere Diskussionen verweisen und auf Ihren Ideen aufbauen können, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.“

Laut The Verge wird Claudes Gedächtnis seit dem gestrigen Montag für Kund:innen der Tarife Max, Team und Enterprise ausgerollt. Weitere Tarife sollen die Funktion „bald“ erhalten.

Voraussetzung ist zum einen eine Aktivierung der Funktion „Chats suchen und referenzieren“ in den Einstellungen unter dem Menü „Profil“. Zum anderen durchsucht Claude nur auf ausdrückliche Anweisung vergangene Chats und soll auch kein Nutzerprofil anlegen.

Wenn Chatbots sich erinnern: Warum Hersteller davon profitieren

Damit geht Anthropic zumindest bis jetzt einen anderen Weg als die größte Konkurrenz OpenAI mit dem Chatbot ChatGPT. Selbst in der kostenlosen Variante lässt sich ein persistentes, also dauerhaftes Gedächtnis in ChatGPT aktivieren. So kann der Chatbot die Nutzer:innen mit der Zeit kennenlernen und Anfragen mit Bezug auf das Vorwissen beantworten.

Für die Tech-Firmen hinter den Large Language Models (LLM) steckt hinter dem Gedächtnis die Chance, Nutzer:innen langfristig an ihre Bots zu binden. Nicht jedes Mal neu Details und etwa Präferenzen nennen zu müssen, um mit dem Chatbot zu arbeiten, kann schließlich die Arbeit vereinfachen – und verhindern, dass mal dieser mal jener Bot zurate gezogen wird.

Kritiker:innen warnen jedoch, dass ein dauerhaftes Bot-Gedächtnis emotionale Bindungen verstärken und so eine unreflektierte Nutzung fördern könnte. Hinzu kommen Datenschutzrisiken, etwa durch Missbrauch der gespeicherten Informationen.

Anthropic schwimmt gegen den Strom – zumindest noch

Anthropics On-Demand-Ansatz kann den Datenschutz stärken – aber ob Claude langfristig ohne persistenten Speicher auskommt, bleibt abzuwarten. Jetzt steht erst einmal der Rollout auf weitere Tarif-Stufen an.