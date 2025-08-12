Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Claude bekommt ein Gedächtnis – und geht dabei anders vor als ChatGPT

Chatbot Claude kann jetzt vorige Chats durchsuchen und sich an sie „erinnern“. Mit dem neuen Feature will Anthropic im KI-Rennen punkten – und setzt auf einen anderen Ansatz als OpenAI.

Von Kim Hönig
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Claude bekommt ein Gedächtnis – und geht dabei anders vor als ChatGPT

Claude zieht im KI-Rennen nach und bekommt endlich eine Gedächtnis-Funktion. (Bild: IB Photography/Shutterstock)

Im Wettlauf um die Nutzer:innen warten die großen Chatbots mit immer neuen Funktionen und Verbesserungen auf. Jeder möchte schneller, besser, intelligenter sein als die Konkurrenz – und so hat Anthropic erst letzte Woche, pünktlich zu OpenAIs Veröffentlichung von GPT-5, ein Update seines eigenen KI-Modells angekündigt.

Anzeige
Anzeige

Am 11. August 2025 folgte nun eine neue Erweiterung in Claudes Repertoire, die von einigen User:innen schon lange erwartet worden war: Der Anthropic-Chatbot kann sich nun an vergangene Gespräche erinnern – wenn ein User gezielt danach fragt.

Claude bekommt ein Gedächtnis – auf Wunsch

Anthropic hat die Neuerung in einem kurzen Youtube-Video mit dem Titel „Machen Sie dort weiter, wo Sie mit Claude aufgehört haben“ angekündigt. Darin zu sehen ist die beispielhafte Anfrage einer Nutzerin, die den Chatbot fragt, wo sie vor ihrem Urlaub bei der Arbeit stehengeblieben waren. Claude durchsucht und ordnet daraufhin vergangene Chats und gibt der Nutzerin eine kurze Zusammenfassung.

Anzeige
Anzeige

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

In der Video-Beschreibung erklärt das Unternehmen zur neuen Funktion: „Verlieren Sie nie wieder den Überblick über Ihre Arbeit. Claude merkt sich jetzt Ihre vergangenen Gespräche, sodass Sie Projekte nahtlos fortsetzen, auf frühere Diskussionen verweisen und auf Ihren Ideen aufbauen können, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Laut The Verge wird Claudes Gedächtnis seit dem gestrigen Montag für Kund:innen der Tarife Max, Team und Enterprise ausgerollt. Weitere Tarife sollen die Funktion „bald“ erhalten.

Voraussetzung ist zum einen eine Aktivierung der Funktion „Chats suchen und referenzieren“ in den Einstellungen unter dem Menü „Profil“. Zum anderen durchsucht Claude nur auf ausdrückliche Anweisung vergangene Chats und soll auch kein Nutzerprofil anlegen.

Anzeige
Anzeige

Wenn Chatbots sich erinnern: Warum Hersteller davon profitieren

Damit geht Anthropic zumindest bis jetzt einen anderen Weg als die größte Konkurrenz OpenAI mit dem Chatbot ChatGPT. Selbst in der kostenlosen Variante lässt sich ein persistentes, also dauerhaftes Gedächtnis in ChatGPT aktivieren. So kann der Chatbot die Nutzer:innen mit der Zeit kennenlernen und Anfragen mit Bezug auf das Vorwissen beantworten.

Für die Tech-Firmen hinter den Large Language Models (LLM) steckt hinter dem Gedächtnis die Chance, Nutzer:innen langfristig an ihre Bots zu binden. Nicht jedes Mal neu Details und etwa Präferenzen nennen zu müssen, um mit dem Chatbot zu arbeiten, kann schließlich die Arbeit vereinfachen – und verhindern, dass mal dieser mal jener Bot zurate gezogen wird.

Kritiker:innen warnen jedoch, dass ein dauerhaftes Bot-Gedächtnis emotionale Bindungen verstärken und so eine unreflektierte Nutzung fördern könnte. Hinzu kommen Datenschutzrisiken, etwa durch Missbrauch der gespeicherten Informationen.

Anzeige
Anzeige

Anthropic schwimmt gegen den Strom – zumindest noch

Anthropics On-Demand-Ansatz kann den Datenschutz stärken – aber ob Claude langfristig ohne persistenten Speicher auskommt, bleibt abzuwarten. Jetzt steht erst einmal der Rollout auf weitere Tarif-Stufen an.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Chatbot ChatGPT
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren