Anthropic zeigt Claude Haiku 4.5: In diesen Bereichen schlägt die günstige KI sogar größere Modelle

Erst vor wenigen Wochen hatte Anthropic Updates für sein Modell Claude Sonnet bekannt gegeben. Claude Sonnet 4.5 soll etwa in der Lage sein, mehr als 30 Stunden am Stück zu programmieren. Jetzt folgt mit Claude Haiku 4.5 die nächste Ankündigung des KI-Unternehmens. Dabei handelt es sich im Vergleich zu Sonnet um ein deutlich kleineres, aber auch kostengünstigeres Modell.

Claude Haiku 4.5: Was die neue Anthropic-KI kann

Wie klein genau Claude Haiuku 4.5 ist – also auf wie viele Parameter die KI zurückgreifen kann – lässt Anthropic in der Ankündigung offen. Immerhin teilt das KI-Unternehmen aber mit, dass Claude Haiku 4.5 mit einer Mischung aus öffentlich zugänglichen Daten im Internet trainiert wurde. Die Trainingsdaten enden dabei wohl im Februar 2025. Dazu kamen bereitgestellte, private Daten von Dritten sowie bezahlten Vertragspartner:innen und Claude-User:innen, die dem KI-Training mit ihren Daten zugestimmt haben.

Daraus resultiert jetzt ein KI-Modell, das ähnliche Coding-Leistungen wie Claude Sonnet 4 erbringen soll. Anthropic betont, dass Haiku 4.5 sogar in einigen Bereichen besser als das ehemalige Standardmodell ist. Dazu zählt etwa die Nutzung von Computern, wodurch Programme wie „Claude for Chrome“ künftig deutlich schneller und effizienter arbeiten sollten.

Grundsätzlich dreht sich bei Claude Haiku 4.5 weiterhin alles um besonders schnelle Aufgabenbewältigung mit nur wenigen Abstrichen bei der Qualität der Antworten. Dadurch soll sich das Modell für Bereiche wie den Kundenservice, Datenanalyse oder eben Coding-Aufgaben besonders gut eignen. So zeigt das Unternehmen in einem Beispiel, wie Claude Haiku 4.5 einen Darkmode für eine Website programmiert. Nur 50 Sekunden nach dem Prompt ist die Aufgabe schon abgeschlossen.

Anthropic betont aber, dass Claude Sonnet 4.5 weiterhin das Flaggschiffmodell für Coding- und viele weitere Aufgaben bleibt. Claude Haiku 4.5 soll wie der direkte Vorgänger eine preiswertere Alternative bieten. Für eine Million Input-Token zahlen User:innen hier einen US-Dollar. Für dieselbe Anzahl Output-Token werden fünf Dollar fällig. Zum Vergleich: Bei Claude Sonnet 4.5 werden dafür drei und 15 Dollar berechnet.

Zudem sollen die Modelle auch Hand in Hand zusammenarbeiten können. Laut Anthropic wäre es etwa möglich, Claude Sonnet 4.5 eine größere Aufgabe zu geben, die dann in Teilaufgaben für mehrere Haiku-Instanzen aufgeteilt wird. Schon jetzt können User:innen das neue KI-Modell in Claude Code und anderen Anthropic-Apps ausprobieren. Dort ersetzt es nicht nur Claude Haiku 3.5, sondern auch das alte Flaggschiffmodell Claude Sonnet 4. Zudem können Entwickler:innen über die API, Amazon Bedrock und die Google Cloud auf Claude Haiku 4.5 zugreifen.