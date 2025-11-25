Claude Opus 4.5: Anthropics Spitzenmodell wird deutlich günstiger – und schlägt OpenAI

Knapp zwei Monate nach der Veröffentlichung von Claude Sonnet 4.5 hat Anthropic jetzt auch dem Spitzenmodell Claude Opus ein Update verpasst. Laut den von Anthropic veröffentlichten Zahlen erreicht Opus 4.5 in dem auf die Bewertung von Programmierfähigkeiten ausgelegten KI-Benchmark SWE-bench einen Wert von 80,9 Prozent. Damit übertrifft Anthropic auch wieder OpenAI. Deren Modell GPT-5.1-Codex-Max hatte zuletzt den Spitzenwert von 77,9 Prozent erreicht.

Opus 4.5 soll generell weniger Token benötigen, um bessere oder gleichwertige Ergebnisse als das Vorgängermodell zu erreichen. Nutzer:innen sollen zukünftig auch selbst beeinflussen können, wie lange das Modell über eine Aufgabe nachdenkt. So können Nutzer:innen gezielt Kosten sparen, wenn es sich um einfachere Aufgaben handelt.

Über den neuen Effort-Parameter können Nutzer:innen über die Claude-API dazu zwischen drei Stufen wählen. Auf der mittleren Stufe soll Opus 4.5 den Score des kleineren Sonnet 4.5 erreichen, dabei aber bis zu 76 Prozent weniger Ausgabe-Token generieren. Auf dem höchsten Level wiederum soll die neue Opus-Version Sonnet um 4,3 Prozent übertreffen – und dennoch 48 Prozent weniger Token verwenden.

Claude Opus 4.5: Anthropic senkt die Preise deutlich

Die Effizienzsteigerung ist nicht die einzige Neuerung, die Opus-Nutzer:innen deutlich Geld sparen dürfte. Denn Anthropic hat die Preise für den API-Zugriff auf Opus 4.5 deutlich verringert.

Bei früheren Opus-Varianten verlangte Anthropic 15 US-Dollar für eine Million Eingabe-Token, und 75 Dollar pro eine Million Aufgabe-Token. Mit Opus 4.5 sinken die Preise auf fünf Dollar pro eine Million Eingaben und 25 Dollar pro eine Million Ausgabe-Token.

Das ist zwar immer noch teurer als der Einsatz von Sonnet 4.5, wenn wir aber die versprochene Effizienzsteigerung einbeziehen, sollte Opus damit deutlich attraktiver für die Software-Entwicklung werden. Bislang war es vor allem das kleinere Modell Sonnet, das bei Entwickler:innen zum Einsatz kam – und etwa in einer Nutzer:innen-Befragung von Stack Overflow zum begehrtesten KI-Modell gewählt wurde.

Claude Opus 4.5 abseits der Programmierung

Auch in einigen Bereichen abseits der Code-Generierung soll Opus 4.5 Spitzenwerte erreichen. So etwa in der agentischen Tool-Nutzung oder der Lösung neuartiger Probleme. Im visuellen Reasoning etwa bleibt Opus allerdings hinter OpenAIs GPT-5.1 zurück. Googles Gemini 3 Pro wiederum schlägt sich nach wie vor besser bei der Lösung von Problemen auf Niveau von Hochschulabsolventen.

Opus 4.5 ist nach Angaben von Anthropics das bislang sicherste Modell des Unternehmens und sei damit besonders gut gegen Angriffsszenarien, wie Prompt Injection geschützt. Darunter versteht man Angriffe, bei denen ein KI-Modell durch gezielte Prompts dazu gebracht werden soll, schadhaftes Verhalten an den Tag zu legen.

Neben dem neuen KI-Modell hat Anthropic auch eine Reihe von Neuerungen bei verschiedenen Produkten des Unternehmens angekündigt. So ist das Entwicklungswerkzeug Claude Code jetzt auch in der Desktop-App des KI-Unternehmens verfügbar und soll dort mehrere Coding-Aufgaben parallel ausführen können.

Außerdem beherrscht die Desktop-App jetzt auch längere Chats, indem sie frühere Gesprächsinhalte automatisch zusammenfasst. Die Browser-Erweiterung Claude for Chrome wiederum ist jetzt für alle zahlenden Kund:innen von Anthropics Max-Abonnement verfügbar. Mit der Erweiterung kann Claude die Kontrolle über euren Browser und damit Aufgaben in Web-Apps übernehmen.

Die im Oktober 2025 vorgestellte Claude-Erweiterung für Microsofts Tabellenkalkulation Excel ist jetzt für alle Unternehmenskund:innen und Max-Abonent:innen verfügbar.