7 Millionen gestohlene Bücher: Anthropic droht die größte Sammelklage der KI-Geschichte

Eine mögliche Sammelklage wegen Copyright-Verstößen könnte die KI-Industrie finanziell ruinieren – befürchten zumindest die betroffene Firma Anthropic sowie KI-Branchenverbände. Auch Autor:innenvertretungen sind gegen die Klage.

Von Jörn Brien
Anthropic Copyright

Anthropic fürchtet Copyright-Verfahren, das auch die KI-Branche erschüttern könnte. (Bild: gguy/Shutterstock)

Eigentlich hätte die Entscheidung des US-Bezirksgerichts in Nordkalifornien einen Sieg für die KI-Firma Anthropic und die gesamte Branche bedeuten können. Dem zuständigen Richter William Alsup zufolge verletzte das KI-Training von Anthropic nicht das Urheberrecht dreier klagender Autor:innen.

Sammelklage mit 7 Millionen Beteiligten

Aber: Dass Anthropic in den Jahren 2021 und 2022 über sieben Millionen digitale Bücher von Piraterie-Seiten heruntergeladen haben soll – darunter auch Werke der Kläger:innen –, ließ Alsup nicht durchgehen. Diese Urheberrechtsverletzung könnte in einer Sammelklage mit theoretisch bis zu sieben Millionen Kläger:innen münden.

Das zumindest befürchten KI-Branchenverbände wie die Consumer Technology Association und die Computer and Communications Industry Association, wie heise.de berichtet. Beide Verbände haben in einer am 7. August 2025 bei Gericht eingereichten Stellungnahme Partei für Anthropic ergriffen.

Die – in ihren Augen – fehlerhafte Sammelklage könnte nicht nur für ein einzelnes KI-Unternehmen einen immensen Schaden bedeuten. Eine Entscheidung im Sinne der Kläger:innen könnte vielmehr das Tor für ähnliche Verfahren gegen weitere KI-Firmen weit aufstoßen.

Copyright-Klage: Anthropic legte Berufung ein

Anthropic hatte gegen die Entscheidung von Ende Juni 2025 Berufung eingelegt. Der Richter, der schon seit 50 Jahren aktiv sei, habe vorab keine gründliche Analyse durchgeführt und die potenziellen Risiken des Falls unterschätzt, so der Claude-Anbieter.

Für Anthropic steht viel auf dem Spiel. Würde die Sammelklage zugelassen, könnten binnen kurzer Zeit Hunderte Milliarden US-Dollar an Schadensersatz gefordert werden, so die Befürchtung. Dann sähe sich Anthropic wahrscheinlich gezwungen, sich außergerichtlich zu einigen – was zum einen kostspielig sein und zudem einen beunruhigenden Präzedenzfall für die KI-Branche schaffen könnte.

Warum Anthropic und auch die KI-Branchenverbände so negativ auf die Auswirkungen eines möglichen Verfahrens blicken, erscheint allerdings nicht ganz klar. So steht im Zentrum ja der geistige Diebstahl von Inhalten aus illegalen Quellen – etwas, das andere KI-Unternehmen kaum betreffen dürfte.

Google Books: Eigentumsnachweis schwierig

Zudem sagen Autor:innenvertretungen und Organisationen, die sich für die Rechte von Bürger:innen einsetzen, dass der Eigentumsnachweis an Nutzungs- und Verwertungsrechten für die bis zu sieben Millionen potenziellen Kläger:innen äußerst schwer sein werde. Das habe der Fall Google Books gezeigt.

Richter Alsup habe die Identifizierung der bis zu sieben Millionen Rechteinhaber:innen als zu einfach angesehen. Dabei sei dies „extrem kompliziert“, wie heise.de unter Berufung auf die Kreativ-Organisationen schreibt, das Verfahren „unkontrollierbar“. Die Form der Sammelklage sei ein falscher Ansatz.

Viele weitere Klagen gegen KI-Firmen anhängig

Mal schauen, wie der kalifornische Richter entscheidet und was für Konsequenzen daraus entstehen könnten. In den USA sind ja noch Dutzende weitere Klagen anhängig, in denen KI-Firmen Copyright-Verstöße vorgeworfen werden.

Kommentare (1)

Philomena Brunn
13.08.2025, 16:52 Uhr

wenn eine Branche nur bestehen kann, indem massiv und andauernd gegen internationales Recht verstoßen wird, dann sollte sie vielleicht auch nicht existieren.

