Anthropic vertieft Integration von Claude in Google Workspace

Anthropic hat die Anbindung von Claude an Google Workspace verbessert (Bild:miss.cabul/Shutterstock)

Bisher konnte Claude nur Google Docs durchsuchen, nun vertieft Anthropic die Integration in Google Workspace. Der Chatbot kann jetzt auch in Gmail und im Google Kalender eingesetzt werden. Dies gab das als Abspaltung von OpenAI gegründete Unternehmen in einem Blogbeitrag bekannt.

Claude kann jetzt auch Mails und Kalender durchsuchen

Claude kann somit auch deine E-Mails durchsuchen und Einträge in deinem Kalender einsehen. Dies erspart euch laut Anthropic das manuelle Hochladen und wiederholte Bereitstellen von Daten.

Damit kannst du etwa mit einem Befehl einen Termin aus deinem Kalender vorbereiten, indem du ihn mit passenden Informationen aus Mails und Dokumenten anreicherst.

Neue agentenbasierte Research-Funktion

Im gleichen Atemzug mit der vertieften Implementierung in Google Workspace stellte Anthropic eine neue Suchfunktion namens Research vor. Dabei handelt es sich laut dem Konzern um eine radikale Ummodelung der Art und Weise, wie Claude im Netz nach Informationen sucht.

Claude arbeitet durch das Research-Update jetzt agentenbasiert, ähnlich wie Deep Research von OpenAI. Die KI durchsucht also selbständig in mehreren, aufeinander aufbauenden Schritten das Web. Sie nimmt dabei laut Anthropic „automatisch verschiedene Blickwinkel auf deine Frage“ ein. Zur Überprüfung der Richtigkeit der präsentierten Informationen zeigt Claude die Quellen seiner Recherche an.

So will Anthropic Claude als vielseitigen Assistent etablieren

Durch die Kombination von Research und der Workspace-Integrierung will Anthropic Claude offenbar als KI-Assistent für diverse Berufsfelder etablieren. Der mehr leistet als ein einfacher Chatbot.

Im Blogbeitrag nennt das Unternehmen etwa Marketingteams, die via Research im Internet Informationen über die Konkurrenz sammeln und sie dann mit internen Daten aus Google Docs oder Gmail abgleichen können. Vertriebsspezialist:innen können sich für Termine mit Kund:innen mit Infos aus bisherigem Mail-Verkehr und dem Netz briefen lassen. Student:innen können ihre Aufschriebe mit Onlinequellen vergleichen.

Die Workspace-Integration ist ab sofort als Betaversion für alle zahlenden Claude-User:innen verfügbar. Research gibt es in einer frühen Beta bisher erst in den USA, Japan und Brasilien für Nutzer:innen mit Max-, Team- oder Enterprisekonten.