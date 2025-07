Geleaktes Memo verrät: Anthropic will sich offenbar doch um Investments aus Golfstaaten bemühen

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber)

Der Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz fordert seinen Preis – und der wird nicht nur in Rechenleistung, sondern zunehmend auch in ethischen Kompromissen bezahlt. Jüngstes Beispiel ist das KI-Unternehmen Anthropic, das sich bisher als sicherheitsbewusste Alternative zu OpenAI positionierte.

Anzeige Anzeige

Wie Wired berichtet, soll CEO Dario Amodei in einer internen Slack-Nachricht an seine Mitarbeiter:innen eine strategische Kehrtwende angekündigt haben: die aktive Suche nach Investorengeldern aus Golfstaaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Katar.

Die Brisanz liegt in Amodeis eigener Einschätzung der Lage. Er räumte laut dem Memo ein, dass die Annahme solcher Gelder die Taschen von „Diktatoren“ füllen würde. Doch der Pragmatismus scheint die Prinzipien zu überstimmen, wie ein bemerkenswertes Zitat aus der Nachricht nahelegt: „Leider glaube ich, dass ‚Keine schlechte Person sollte jemals von unserem Erfolg profitieren‘ ein ziemlich schwieriges Prinzip ist, um ein Unternehmen zu führen.“

Anzeige Anzeige

Ethik trifft auf finanzielle Realität

Die Motivation hinter diesem Schritt ist der schiere Kapitalhunger, den die Entwicklung von sogenannten Frontier-KI-Modellen erfordert. Amodei bezifferte das verfügbare Kapital im Nahen Osten auf „locker 100 Milliarden Dollar oder mehr“ und stellte klar, dass es ohne Zugang zu diesen Quellen „wesentlich schwieriger ist, an der Spitze zu bleiben“.

Damit reagiert Anthropic direkt auf den Druck des Wettbewerbs. Allen voran Konkurrent OpenAI plant gemeinsam mit Microsoft aus Redmond ein bis zu 100 Milliarden US-Dollar teures Supercomputer-Projekt namens „Stargate“, das maßgeblich durch einen Staatsfonds aus den VAE mitfinanziert werden soll, wie The Information berichtet. Amodei beschreibt in seinem Memo einen „Wettlauf nach unten“, den man auf kollektiver Ebene nicht habe verhindern können und dem man sich nun als einzelnes Unternehmen stellen müsse.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Kehrtwende ist dokumentiert

Dieser Kurswechsel wiegt umso schwerer, da er im klaren Widerspruch zu früheren Entscheidungen und der öffentlichen Selbstdarstellung von Anthropic steht. Das Unternehmen wirbt mit seinem Ansatz der „Constitutional AI“, bei der die KI-Modelle anhand einer an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte orientierten Verfassung ausgerichtet werden.

Erst im März 2024 hatte sich Anthropic aus Gründen der nationalen Sicherheit aktiv dagegen entschieden, Investoren aus Saudi-Arabien bei sich einsteigen zu lassen. Dass nun Gelder aus Nachbarstaaten mit einer ähnlich kritischen Menschenrechtsbilanz in Betracht gezogen werden, zeigt den gewachsenen Handlungsdruck. Amodei scheint sich des erwartbaren Vorwurfs der Heuchelei bewusst zu sein. Im Memo soll er die Medien als Instanz beschrieben haben, die „immer auf der Suche nach Heuchelei“ sei.

Anzeige Anzeige

Eine rote Linie im Sand

Ganz aufgeben will der Anthropic-Chef seine Prinzipien aber offenbar nicht. Er versucht in der Nachricht eine klare Grenze zu ziehen. Es gehe ausschließlich um eine „eng begrenzte, rein finanzielle Investition“. Gefährlich sei es, autoritären Regierungen die „Lieferkette“ der KI zu überlassen. Darunter versteht er den Bau großer Rechenzentren oder den direkten Verkauf von Hochleistungschips in diesen Regionen.

Ob diese Unterscheidung in der Praxis haltbar ist, bleibt abzuwarten. Amodei selbst räumt die Gefahr ein, dass Investoren durch die implizite Zusage künftiger Finanzierungsrunden eine „weiche Macht“ erlangen könnten. Dennoch sei das kommerzielle Bedienen der Region ein „reiner Pluspunkt“, solange man die eigene Nutzungsrichtlinie durchsetze. Der Fall Anthropic zeigt exemplarisch, wie die KI-Industrie im Spannungsfeld zwischen ethischem Anspruch und den beinharten ökonomischen Realitäten des globalen Technologiewettlaufs nach ihrer Haltung sucht.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz