Anthropic verweigert FBI den Zugang zu Claude – und verärgert damit das Weiße Haus
Der Konflikt schwelt zwischen dem für sein KI-Modell Claude bekannten Unternehmen Anthropic aus San Francisco und hochrangigen Regierungsvertreter:innen des Weißen Hauses. Wie das US-Nachrichtenportal Semafor berichtet, stößt die Weigerung von Anthropic, seine KI für die Inlandsüberwachung freizugeben, auf wachsenden Unmut.
Konkret sollen die Nutzungsrichtlinien des Unternehmens die Arbeit von privaten Dienstleister:innen behindern, die im Auftrag von US-Bundesbehörden wie dem FBI und dem Secret Service tätig sind. Die anonymen Quellen aus dem Weißen Haus beklagen demnach, dass Anthropic seine Richtlinien vage formuliere und politisch motiviert durchsetze.
Der Kern des Konflikts: Eine Frage der Richtlinien
Die Brisanz der Situation wird durch einen technologischen Umstand erhöht. In bestimmten Hochsicherheitsumgebungen der US-Regierung, etwa der Gov-Cloud von Amazon Web Services, sei das KI-Modell Claude von Anthropic das einzige, das für die Verarbeitung von als „Top Secret“ eingestuften Daten zugelassen ist.
Eine Blockade durch die Nutzungsbedingungen wiegt hier also besonders schwer. Anthropic selbst unterscheidet in seinen Regeln klar zwischen dem Einsatz für die nationale Sicherheit und der Entwicklung von Waffensystemen oder eben der Überwachung der eigenen Bevölkerung im Inland, was das Unternehmen verbietet.
Spagat zwischen Ethik und Regierungsaufträgen
Für Anthropic, das sich stark dem Thema KI-Sicherheit verschrieben hat, ist die Situation ein Balanceakt. Das Unternehmen arbeitet durchaus mit dem US-Verteidigungsministerium zusammen und ging erst Ende 2024 eine Partnerschaft mit dem Datenanalyse-Spezialisten Palantir aus Denver, Colorado, ein, um seine KI-Modelle für Geheimdienste bereitzustellen.
Dieser Schritt wurde bereits von einigen Expert:innen aus der KI-Ethik-Community kritisiert. Der aktuelle Konflikt mit dem Weißen Haus verschärft den Druck auf das Unternehmen, das sich wie andere KI-Entwickler auch mit kostspieligen Urheberrechtsklagen konfrontiert sieht.
Wettbewerb und die Sorge vor Massenüberwachung
Die Positionierung von Anthropic findet in einem hart umkämpften Markt statt. Der Konkurrent OpenAI aus San Francisco hat ebenfalls weitreichende Verträge mit der US-Regierung abgeschlossen, um seine KI-Systeme für Behördenmitarbeiter:innen bereitzustellen.
Der Fall wirft ein Schlaglicht auf eine grundlegende Debatte über die zukünftige Rolle von KI. Der renommierte Sicherheitsexperte Bruce Schneier warnte bereits in einem Beitrag für das Magazin Slate, dass KI-Modelle eine Massenüberwachung in bisher ungekanntem Ausmaß ermöglichen könnten. Durch die Automatisierung der Analyse riesiger Datenmengen verschiebe sich der Fokus von der Beobachtung von Handlungen hin zur Interpretation von Absichten. Die Auseinandersetzung darüber, wer unter welchen Regeln Zugang zu diesen mächtigen Werkzeugen erhält, hat damit wohl erst begonnen.