Anthropic setzt auf KI – aber Bewerbungen müssen selbst verfasst werden

Das KI-Startup Anthropic, das nach der nächsten Finanzierungsrunde auf Rang 5 der höchstbewerteten Startups der USA aufsteigen könnte, legt Wert darauf, dass Bewerber:innen auf die eigenen Stellen auf den Einsatz von KI verzichten. Für alle rund 150 offenen Stellenangebote verlangt der Hersteller von Jobkandidat:innen die Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung dergestalt, dass sie ihre Bewerbung ohne KI-Tools wie Claude oder ChatGPT verfasst haben.

Anzeige Anzeige

KI-Startup Anthropic verlangt Verzicht auf KI

Diese Regelung findet sich direkt im Bewerbungsprozess unter dem Abschnitt „AI Policy for Application“ (KI-Richtlinie für Bewerbungen), die der Open-Source-Entwickler Simon Willison Anfang der Woche in einem Blogbeitrag thematisiert hatte.

Die Klausel lautet:

Anzeige Anzeige

Während wir den Einsatz von KI-Systemen in der täglichen Arbeit begrüßen, um effizienter und produktiver zu arbeiten, bitten wir darum, während des Bewerbungsprozesses keine KI-Assistenten zu verwenden. Wir möchten Ihr persönliches Interesse an Anthropic ohne Vermittlung durch eine KI verstehen und zudem Ihre nicht KI-gestützten Kommunikationsfähigkeiten bewerten. Bitte bestätigen Sie mit ‚Ja‘, wenn Sie diese Erklärung gelesen und akzeptiert haben.

Einem Bericht des Entrepreneur zufolge findet sich diese Richtlinie inzwischen in allen Stellenangeboten von Anthropic. 404 Media hatte noch am Montag berichtet, dass sie für Positionen wie „Mobile Product Designer“ nicht gelte. Offenbar hat Anthropic sie im Nachgang auch dort ergänzt.

Vorgehensweise wird kontrovers diskutiert

In der Tech-Community hat die Klausel Diskussionen ausgelöst, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Anthropic selbst ein führender Entwickler von KI-Tools ist. Während einige in der Regelung einen Widerspruch sehen, argumentieren andere, dass Unternehmen ein berechtigtes Interesse daran haben dürfen, authentische Fähigkeiten der Bewerber zu bewerten. Einige Kritiker weisen darauf hin, dass KI bereits fest in viele Arbeitsprozesse integriert ist – warum also nicht auch in Bewerbungen?

Anzeige Anzeige

Anthropics Entscheidung, KI-gestützte Bewerbungen auszuschließen, ist immerhin keine Ausnahme. Laut einer Umfrage der Bewerbungshelfer-Plattform Resume Genius aus dem April 2024 geben viele Arbeitgeber an, Bewerber mit KI-gestützten Unterlagen seltener einzustellen.

Für die Umfrage wurden 625 Personalverantwortliche in den USA befragt. 53 Prozent von ihnen bezeichneten die KI-Verwendung dabei als „das größte Warnsignal“ bei Kandidat:innen.

Anzeige Anzeige

Bewerber:innen nutzen KI dennoch

Dennoch setzen viele Bewerber weiterhin auf KI-Tools – sei es für Lebensläufe oder Anschreiben. Das ist nicht verwunderlich – schließlich nutzen Bewerber schon lange Online-Tools wie Resume Genius, um ihre Unterlagen zu optimieren. Die bisherige Vorgehensweise stellt immerhin auch keine völlig eigenständige Entwicklung relevanter Bewerbungsunterlagen dar.

Schon im August vergangenen Jahres hatte die Financial Times (FT) berichtet, dass etwa die Hälfte aller Bewerber:innen KI-Technologien nutzt, um ihre Unterlagen zu optimieren. Das reiche von individuell angepassten Anschreiben bis hin zur strategischen Integration relevanter Schlüsselbegriffe in den Lebenslauf, so das Wirtschaftsblatt.

Den daraus gewonnenen Zeitvorteil stecken solche Bewerber:innen dann in die Zahl ihrer Bewerbungen. Laut FT bewerben sie sich im Durchschnitt doppelt so häufig auf offene Stellen wie jene, die ihre Unterlagen manuell verfassen.