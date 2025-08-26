Vom Umweltschutz zum Kampf gegen Clanker: So formiert sich der KI-Widerstand
Egal, ob E-Mails von Kolleg:innen oder die Bilder und Videos, die uns tagtäglich im Netz begegnen: Immer mehr von ihnen stammen nicht von Menschen, sondern wurden mit Hilfe generativer KI erzeugt. Was aber die einen als Mittel zur Zeit- und damit auch Kosteneinsparung feiern, findet im Netz auch immer mehr Gegner:innen.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Kim Rixecker betreut bei t3n das Ressort Software & Infrastruktur. Darüber hinaus kümmert er sich einmal wöchentlich als Chef vom Dienst um die Planung und Koordinierung der Online-Inhalte auf t3n.