Anwälte reichen KI-generiertes Video als Zeugenaussage ein: Wie der Deepfake aufgeflogen ist

Künstliche Intelligenz macht auch vor dem Gerichtssaal nicht halt. Allerdings steht bei Urteilen oftmals mehr auf dem Spiel als bei der alltäglichen Nutzung von Chatbots. Wenn KI vor Gericht halluziniert oder Richter:innen plötzlich Texte zitieren, die von einer Künstlichen Intelligenz kreiert wurden, kann es zu großen Problemen kommen. In eine ähnliche Richtung geht jetzt auch der erste Fall, in dem KI als Zeugin eingesetzt wurde.

KI als Zeugin: Wie die Beweise als Fake entlarvt wurden

Der Vorfall passierte im Fall „Mendones v Cushman & Wakefield, Inc.“. Die Kläger:innen Ariel und Maridol Mendones haben dabei gegen die Verwaltung ihres Apartmentkomplexes geklagt. Laut ihren Aussagen wurden sie von Nachbar:innen belästigt und haben die Vorfälle der Verwaltung gemeldet. Doch diese tat laut den Kläger:innen nichts gegen die Belästigungen. Um ihre Behauptungen der Belästigungen zu stützen, reichten die Kläger:innen mehrere Beweismaterialien wie Videos von Zeugenaussagen oder von Überwachungskameras ein.

Und genau diese vermeintlichen Beweise haben schließlich dafür gesorgt, dass die Klage von Richterin Victoria Kolakowski abgewiesen wurde. Genauer gesagt, war Beweisstück 6C, ein Video einer Nachbarin, der ausschlaggebende Grund für die Entscheidung. In dem Video ist angeblich Geri Haas, eine Bewohnerin desselben Apartmentkomplexes, zu sehen. Sie gibt in dem Clip an, dass sie sich für eine Videoaussage entschieden hat, weil sie ein Herzleiden hat und „nicht weiß, ob sie am Tag der Verhandlung noch am Leben sein wird“.

Das Video zeigt allerdings nicht Haas, sondern eine Deepfake-Version der Nachbarin, wie Kolakowski in ihrem Urteil festhält. Dafür gibt es mehrere Hinweise. Zunächst ist die Aufnahme verwaschen, die Lippenbewegungen passen nicht zu den gesprochenen Worten und die Mimik der Zeugin wirkt steif. Zudem gibt es immer wieder harte Schnitte im Video, nach denen sich ihre Bewegungen wiederholen. Es handelt sich also um einen kurzen Video-Loop, der immer wieder wiederholt wird.

Die KI-Zeugin betont, dass die Kläger:innen täglich durch die anderen Bewohner:innen leiden würden. Diese Bewohner:innen hätten sie mehrfach „belästigt, verbal und emotional beschimpft und psychologisch misshandelt“. Dabei handelt es sich aber nicht um das einzige Video, das offenbar mit KI manipuliert wurde. Eine weitere Aussage der Zeugin, Beweisstück 6A, soll ebenfalls ein Deepfake sein. Auch hier sind dieselben verräterischen Merkmale im Clip zu sehen.

Ferner haben die Anwält:innen der Kläger:innen Aufnahmen von Überwachungskameras eingereicht, die angeblich Security-Personal vor ihrer Tür zeigen. Diese sind als Anhang im Urteil zu sehen. Diese wurden aber offenbar auch – mit oder ohne KI – bearbeitet. So zeigen sie etwa Nachtaufnahmen in Schwarz-Weiß, während der offenbar eingefügte Security-Mitarbeiter in Farbe aufgenommen wurde. Zudem stimmen weder die Beleuchtung noch die Schärfe der beiden Bildkomponenten überein.

Zu guter Letzt gab es angebliche Screenshots aus Chats auf Instagram und Zoom, die Absprachen über die Kläger:innen zwischen den anderen Bewohner:innen zeigen sollten. Auch hier wurden laut der Richterin die Namen und Bilder der Chatteilnehmer:innen im Nachhinein angepasst. So haben die Schriftarten der Namen nicht die richtige Größe und eine farbige Umrandung, die nicht mit dem Hintergrund übereinstimmt.

Wie sich KI auf den Gerichtssaal auswirkt

Gegenüber NBC News schlagen einige US-Richter:innen aufgrund des Falles Alarm. Richter Scott Schlegel sagte dazu: „Meine Frau und ich sind seit über 30 Jahren zusammen, sie hat meine Stimme überall. Sie könnte die Stimme einfach kostenlos oder mit günstiger Software klonen und eine Drohnachricht erstellen, die so klingt, als wäre sie von mir. Sie könnte damit in ein Gericht laufen und der Richter würde sofort eine einstweilige Verfügung unterzeichnen.“

Laut Schlegel können Richter:innen und Gerichte die Last durch KI-Beweise nicht allein tragen. Er ergänzt: „Wenn ein Klient kommt und zehn Fotos überreicht, sollte man Fragen dazu stellen. Woher kommen diese Bilder? Wurden sie mit einer Kamera oder dem Smartphone aufgenommen? Wenn etwas daran komisch ist, muss man eine tiefgründigere Analyse durchführen, bevor man die Beweise zulässt. Wenn man das nicht macht, verletzt man seine Pflichten als Beamter des Gerichts“.

Dementsprechend bedienen sich Richter:innen neuer Methoden und Tools, um Fakes auffliegen zu lassen. Im Falle der KI-Zeugin behaupteten die Kläger:innen etwa, dass die Videos allesamt mit Apple Intelligence verbessert worden wären und deshalb anders aussehen würden. Die Metadaten der Videos, die von der Richterin analysiert wurden, zeigten allerdings, dass die Aufnahmen von einem iPhone 6 stammten. Apple bietet Apple Intelligence allerdings erst ab dem iPhone 15 an.