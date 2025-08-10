Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ratgeber
Verpasse keine News mehr!

Anwalt erklärt: Darum sind Kündigungen per Whatsapp, E-Mail und Fax unwirksam

Über Whatsapp lassen sich Informationen ganz einfach in Echtzeit verschicken. Was jedoch im privaten Bereich möglich ist, gilt längst nicht im beruflichen Umfeld – etwa bei Kündigungen von Mitarbeitern.

Von Andreas Weck
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Anwalt erklärt: Darum sind Kündigungen per Whatsapp, E-Mail und Fax unwirksam
Die Kündigung per Whatsapp ist unzulässig. (Foto: Shutterstock / diy13)

Eine Kündigung per Whatsapp übermitteln? Im Zeitalter der Digitalisierung liegt das nahe. Zuletzt wurde publik, dass der Fußballverein Ajax Amsterdam etliche Spieler auf diese Weise gekündigt hat. Es geht schnell und im Grunde lassen sich dort ja ebenso alle Informationen einbetten, die ein Kündigungsschreiben in Papierform auch enthält.

Anzeige
Anzeige

Doch wäre so etwas in Deutschland eigentlich zulässig? Tatsächlich hat das Landesarbeitsgericht (LAG) München schon über einen konkreten Fall entscheiden müssen.

Kündigung per Whatsapp: Das sagt ein Anwalt

Ein Arbeitgeber teilte über Whatsapp ein Foto eines Kündigungsschreibens mit einem Arbeitnehmer und sah die Beendigung des Arbeitsverhältnisses somit als übermittelt an. Der Mann, der betrunken zur Arbeit kam, wollte die Kündigung nicht anerkennen und klagte. Obwohl der Tatbestand eine Kündigung rechtfertigte, war sie aufgrund der Form unwirksam.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Das LAG München entschied gegen den Arbeitgeber. Aus Sicht des Gerichts konnte diese Form der Kündigungserklärung der Schriftformerfordernis des § 126 Abs. 1 BGB nicht genügen. Dazu wies das Gericht darauf hin, dass es zudem an der erforderlichen Originalunterschrift gefehlt habe. Ein Foto einer Kündigung gilt nur als Ablichtung. Die Schriftform bleibe notwendig.

Martin Nebeling ist Partner bei Bird & Bird und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Auf die Frage, ob eine Kündigung per Whatsapp gültig ist, sagt er zu t3n: „Die Antwort ist ganz einfach nein, eine Kündigung muss in der ganz klassischen Form per Unterschrift einer vertretungsberechtigten Person im Original auf einem Originalbriefbogen erfolgen, der dann übergeben wird.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Sie dürfe weder per Whatsapp, E-Mail noch Fax verschickt werden.

Das LAG-Urteil vom 28. Oktober 2021 läuft unter dem Aktenzeichen 3 Sa 362/21. Der Fall ist in der Vorinstanz vom Arbeitsgericht (ArbG) Augsburg bereits mit gleichem Urteil vom 26. April 2021 entschieden worden. Das Aktenzeichen lautet 5 Ca 2353/20. Die Frage, ob eine Kündigung per Whatsapp wirksam ist, ist somit mehrfach gerichtlich entschieden. Sie ist unwirksam.

Büro-Alltag: 12 Tweets, die den täglichen Wahnsinn offenbaren

15 Bilder ansehen
Büroalltag: Tweets, die den täglichen Wahnsinn offenbaren Quelle: Vaobullan-Shutterstock / Twitter
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Whatsapp
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren