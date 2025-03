Anzeigen-Aussetzer: Warum Google Ads derzeit mit massiven Problemen zu kämpfen hat

Google Ads nicht ausgespielt: Google arbeitet an Mega-Bug. (Foto: Piotr Swat / Shutterstock)

Für viele Werbetreibende kommt es einem GAU gleich: Ihre Google Ads werden einfach nicht ausgespielt. Während sich seit dem 1. März 2025 einige Advertiser fragen dürften, ob sie etwas falsch gemacht haben, ist inzwischen klar, dass es sich um ein Problem auf Googles Seite handelt. Jüngst berichteten diverse Werbetreibende von Problemen in ihren Google Ads-Accounts. Der SEO-Experte Barry Schwartz berichtete auf Search Engine Roundtable schon über das Phänomen: Nicht ausgespielte Ads, Problemmeldungen im Account und hohe Latenzzeiten gehören zu den Beschwerden. Diese häufen sich ebenso in Googles Hilfeforum.

Den offiziellen Fehler vonseiten Googles haben derweil einige User, darunter auch der Marketing-Experte Thomas Eccel, ausgemacht und öffentlich hervorgehoben. Jetzt gibt es eine offizielle Statusmeldung und Äußerung von Google zum Problem.

Google reagiert auf Ads-Problem: Zugriff möglich, aber Fehler bislang nicht behoben

Wer Googles Status-Dashboard für Google Ads besucht, kann die aktuelle Fehlermeldung einsehen. Seit dem 3. März ist diese dort verzeichnet und noch als nicht behoben aufgeführt. Darin heißt es:

„Wir untersuchen momentan Berichte zu Problemen mit Google Ads. Weitere Informationen geben wir bald bekannt. Die betroffenen Nutzer können auf Google Ads zugreifen. Allerdings werden Fehlermeldungen angezeigt und es treten hohe Latenzen und/oder unerwartetes Verhalten auf […].“

In der englischsprachigen Version führt Google ebenfalls an, dass seit dem 1. März bei einigen Konten keine Google Ads ausgespielt werden. Darauf verweist auch der X Account der Google AdsLiaison unter der Führung von Ginny Marvin.

Sobald das Problem behoben ist, sollten alle Ads wieder ausgespielt werden. Die Statusveränderungen können Betroffene im Status-Dashboard verfolgen. Für etwaige Folgen, etwa ausbleibende Sales und Ad Impressions am Wochenende und zum Wochenbeginn, können die Advertiser wohl keine Wiedergutmachung erwarten. Auf eine ausführliche Erklärung Googles dürfen sie indes hoffen.

Im Google-Forum geben manche Werbetreibende zudem der Hoffnung Ausdruck, auf Alternativen zu Google Ads setzen zu können. Neben Microsoft Advertising bieten in diesem Kontext beispielsweise Tiktoks Search Ads Campaigns und die Perplexity Ads alternative Optionen im Search-Marketing-Bereich. Google bleibt im SEA-Bereich jedoch der Primus, weshalb so große Probleme wie das aktuelle zahlreiche Werbetreibende hart treffen. Eine gute Nachricht gab es für Google Advertiser zuletzt jedoch auch: Google bringt den populären Tag Assistant in neuem Gewand zurück.

