Das letzte Piepsen: Nach 34 Jahre schaltet AOL das Dial-Up-Internet ab

Unter Knarzen und Piepsen ins Internet einwählen: Fürs Surfen im WWW brauchte man früher viel Geduld. (Foto: Gorodenkoff/Shutterstock)

AOL stellt nach mehr als drei Jahrzehnten seinen Dial‑Up‑Internetdienst endgültig ein – das hat der Anbieter angekündigt. Der Service, einst 1991 unter dem Namen „America Online“ gestartet, wird am 30. September 2025 abgeschaltet.

Damit geht eine Ära zu Ende. Für heutige Internetnutzer ist die Langsamkeit des „ersten, echten Internets“ kaum vorstellbar. Trotzdem wählen sich tausende Haushalte in den USA bis heute auf diese Art ins World-Wide-Web ein.

Goodbye Knaaarz, Fiiiieeep, Tröööt: Einwähl-Internet geht offline

Wer kann sich noch an diesen Sound erinnern? Für die Internetpionier:innen der 1990er und frühen 2000er war es das Geräusch grenzenloser Möglichkeiten.

Es kündigte an, dass man soeben ins World Wide Web eintauchte – damals noch ein kaum regulierter, digitaler Wilder Westen, in dem sich zwischen Wissensschätzen und schrägen Kuriositäten alles finden ließ. Der Haken – oder gerade der Reiz: Man musste noch ohne Suchmaschinen wie ein Schatzsucher selbst auf Expedition gehen, Klick für Klick.

Gleichzeitiges Telefonieren war dabei unmöglich, schließlich war die Leitung ja vom Internet blockiert. Der Dial‑Up‑Dienst war in den 1990ern viele Menschen erster Zugang zum Internet. Seit seinem Start 1991, also noch lange vor der Smartphone‑Ära, prägte AOL die frühe Online‑Welt.

Tausende Haushalte in den USA nutzen noch Dial-Up-Internet

In Deutschland ist die Technik heute nicht mehr verbreitet. Aber in einigen, besonders abgelegenen Gegenden der USA ist man immer noch auf die schleppend langsame Verbindung angewiesen, wenn man das Internet nutzen möchte.

Einer Studie zufolge nutzten dort etwa 175,522 Haushalte im Jahr 2022 noch analoges Einwähl-Internet.

Dial-Up-Internet: Nur für Menschen mit viel Geduld

AOL begründet die Abschaltung mit einer routinemäßigen Evaluierung seiner Produkte – der Dial-Up-Dienst inklusive zugehöriger Software wie Dialer und Shield ist nicht mehr rentabel und wird nicht länger angeboten.

Das Internet der AOL-Dial‑Up bestand beinahe ausschließlich aus Text. Bilder waren extrem komprimiert, Videos de facto nicht darstellbar. Die analoge Verbindung erreichte maximal etwa 56 Kilobytes pro Sekunde – im Alltag oft sogar noch weniger. Zum Vergleich: Moderne Glasfaseranschlüsse liefern im Durchschnitt rund 500 Megabyte pro Sekunde – sind also Tausende Male schneller.

Um einen Film von Netflix herunterzuladen, bräuchte es bei Dial‑Up Tage, während heute ein solcher Download in wenigen Minuten erledigt ist und während des Schauens stattfindet. Daher sind viele neue Webseiten für Nutzer:innen von Einwähl-Internet auch überhaupt nicht darstellbar und können nicht angezeigt werden.

Das Ende von Dial-Up: Was kommt danach?

Mit dem 30. September 2025 verschwindet eine technische Fußnote der Internetgeschichte – und mit ihr ein Stück Nostalgie. Wie es aussieht, wird wohl auch kein Ersatz geschaffen. Besagte Haushalte in den USA werden dann wohl – sofern möglich – auf Satelliteninternet umsteigen müssen.

Tech-Nostalgie aus den 90ern

