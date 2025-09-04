Ein KI-Modell für alle? Die Schweiz präsentiert ihre Antwort auf ChatGPT

Die Schweiz will nicht von US-Technologie abhängig sein und hat ein eigenes KI-Modell namens Apertus entwickelt. (Foto: Shutterstock-Murat Can Kirmizigul)

Die Schweiz bringt ein eigenes KI-Sprachmodell namens Apertus an den Start. Entwickelt wurde das Large Language Model (LLM) von einem Konsortium öffentlicher Institutionen, bestehend aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL), der ETH Zürich und dem Nationalen Supercomputing-Zentrum der Schweiz (CSCS) in Lugano. Das erklärte Ziel ist nicht, die leistungsstärksten Modelle von Unternehmen wie OpenAI zu übertreffen, sondern eine vertrauenswürdige, sichere und transparente Alternative zu schaffen.

Apertus: Vollständige Transparenz statt Blackbox

Der entscheidende Unterschied zu vielen anderen KI-Modellen liegt im Grad der Offenheit. Während US-Anbieter wie Meta mit Llama 3 zwar sogenannte „Open-Weight“-Modelle bereitstellen, bei denen die finalen Modellgewichte einsehbar sind, bleibt der Trainingsprozess dahinter meist eine Blackbox. Apertus geht hier einen fundamental anderen Weg.

Wie die Entwickler:innen in einer offiziellen Mitteilung der ETH Zürich betonen, sind bei ihrem Modell nicht nur die Gewichte, sondern auch der gesamte Trainingsprozess, die verwendeten Datensätze und der Quellcode öffentlich zugänglich und nachvollziehbar. Dieser Ansatz soll es Nutzer:innen ermöglichen, genau zu verstehen, wie das Modell zu seinen Ergebnissen kommt.

Apertus ist in zwei Größen mit 8 Milliarden und 70 Milliarden Parametern verfügbar. Trainiert wurde es auf dem „Alps“-Supercomputer mit einem Datensatz von 15 Billionen Token aus über 1.000 Sprachen, wobei 40 Prozent der Daten bewusst nicht englisch sind, um eine breite sprachliche Abdeckung inklusive Schweizerdeutsch und Rätoromanisch zu gewährleisten.

Künstliche Intelligenz als öffentliche Infrastruktur

Die Initiative versteht ihr Modell als eine Form öffentlicher digitaler Infrastruktur, ähnlich der Versorgung mit Wasser oder Strom. „Wir wollen eine Blaupause dafür liefern, wie ein vertrauenswürdiges, souveränes und inklusives KI-Modell entwickelt werden kann“, erklärt Martin Jaggi, Professor für maschinelles Lernen an der EPFL, laut einem Bericht von Swissinfo.

Diese Ausrichtung macht Apertus besonders für den Einsatz in regulierten Branchen und im öffentlichen Sektor interessant. Das Modell wurde unter strikter Einhaltung des Schweizer Datenschutz- und Urheberrechts entwickelt, was die Konformität mit europäischen Regelungen wie dem AI Act der EU erleichtert.

Konkurrenz für Meta? Der Praxistest steht noch aus

Apertus steht vor einigen Herausforderungen. Der Wettbewerb im KI-Sektor ist intensiv und wird von finanzstarken US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen dominiert. Technologisch dient Metas Llama 3 von 2024 als Vergleichsbasis, doch die großen Konzerne haben bereits neuere, leistungsfähigere Versionen ihrer Modelle im Einsatz.

Die Schweizer Wirtschaft zeigt sich interessiert, aber abwartend. Die Schweizerische Bankiervereinigung sieht zwar „großes langfristiges Potenzial“, insbesondere im Hinblick auf das strenge Bankgeheimnis. Gleichzeitig arbeiten große Finanzinstitute wie die UBS aber bereits mit den etablierten Modellen von OpenAI und Microsoft. Der Erfolg von Apertus wird somit maßgeblich davon abhängen, ob Unternehmen bereit sind, für ein Plus an Transparenz und Datensicherheit möglicherweise geringere Spitzenleistungen in Kauf zu nehmen.

Jede Organisation muss im Einzelfall abwägen, welche Lösung am besten zu ihren spezifischen Anforderungen passt. Für Entwickler:innen und Unternehmen, die maximale Kontrolle über ihre Daten behalten und auf einem rechtssicheren Fundament aufbauen wollen, bietet Apertus nun eine spannende Option. Das Modell steht auf der Plattform Hugging Face sowie über die Swisscom zur freien kommerziellen und wissenschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

