App zur Altersüberprüfung: EU-Lösung könnte problematische Einschränkung beinhalten

Mit einer neuen App will die EU die digitale Altersüberprüfung auf Online-Plattformen ermöglichen, ohne dass Nutzer:innen ihr genaues Alter oder ihre Identität preisgeben müssen. Ziel: Eine weitere Aufforderung an die Plattformen, Minderjährige stärker zu schützen.

Einschränkung in EU-App zur Altersüberprüfung

In dem auf Github veröffentlichten Code des Mitte Juli 2025 vorgestellten Prototyps der Alterscheck-App haben Nutzer:innen jedoch eine Einschränkung entdeckt, wie etwa in einem Reddit-Thread dokumentiert wird. Diese könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass die EU ihre eigenen Richtlinien verletzt.

Konkret geht es darum, dass die App über einen Verifizierungsmechanismus verfügt, der – in der Android-Version – an das Google-Ökosystem gebunden ist. Android-Alternativen wie GrapheneOS, LineageOS, HarmonyOS und das für das Fairphone verfügbare e/OS fallen in der aktuellen App-Variante durch den Sicherheitscheck.

App setzt auf Google-Lösung zur Verifizierung

Dahinter steckt, dass laut dem App-Code per API auf die Google-Lösung Play Integrity zurückgegriffen wird. Damit lassen sich nur von Google lizenzierte Systeme erfolgreich überprüfen.

Das bedeutet auch, dass die App zwar kompiliert und dadurch grundsätzlich auf alternativen Android-Systemen verwendet werden kann, wie es bei Reddit heißt. Da sie dann aber nicht aus Googles Play Store stammt, wird der Verifizierungsdienst auf der entsprechenden Online-Plattform sie aber ablehnen.

In den einschlägigen Foren weisen Entwickler:innen schon seit einigen Wochen auf die Problematik hin. Bisher gab es aber noch keine Reaktion oder gar eine offizielle Stellungnahme vonseiten der EU.

Verstößt die EU gegen eigene Richtlinien?

Beobachter:innen zufolge könnte die EU mit dieser Einschränkung, aufgrund der die App lediglich für Nutzer:innen des aus Apple und Google bestehenden Mobile-OS-Duopols zugänglich ist, gegen ihre eigenen Anti-Monopol-Richtlinien verstoßen. Zumal die angeführten Android-Forks oft eigens über höhere Sicherheitsstandards verfügen.

Auf jeden Fall ist es aber ärgerlich für alle Nutzer:innen, die nicht auf Apple oder Google angewiesen sein – und künftig trotzdem Online-Plattformen mit der neuen Altersverifizierung nutzen wollen.

Tests in ersten Ländern angelaufen

Noch handelt es sich bei der App um einen Prototyp, der erst in einigen wenigen Ländern wie Italien, Dänemark und Frankreich getestet wird. Ob die EU an dieser Stelle bei einem so zentralen Thema noch gegensteuern kann und will, ist aber fraglich.

