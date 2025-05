Warum Apple 2026 nur hochpreisige Premium-Smartphones vorstellen könnte

Seit vielen Jahren präsentiert Apple in der zweiten Jahreshälfte die neue Generation der iPhone-Hauptreihe. Andere Modelle wie die SE- beziehungsweise E-Reihe werden dagegen immer unregelmäßig in den ersten Monaten eines Jahres angekündigt. Künftig könnte sich der Präsentations- und Release-Plan für die iPhones aber etwas ändern, wie aus einem Bericht von The Information hervorgeht.

Apple stellt wohl iPhone-Release-Pläne um

Demnach plant Apple wohl eine neue Release-Ordnung, mit der die Hauptreihe aufgesplittet wird. 2026 sollen demnach zunächst das iPhone 18 Pro und Pro-Max-Modell zusammen mit dem neuen Air-Modell und einem iPhone-Foldable erscheinen. Das würde bedeuten, dass Apple in diesem Jahr vollständig auf hochpreisige Premium-Smartphones setzt.

Erst 2027 sollen dann die Standardmodelle des iPhone 18 erscheinen. Apple plant wohl, diese mit dem Release des iPhone-16E-Nachfolgers zusammenzulegen. Mit diesen Veränderungen will Apple den eigenen Release-Kalender etwas entzerren. Schließlich muss das Unternehmen durch die neuen Modelle, die in den kommenden Jahren eingeführt werden sollen, insgesamt sechs Smartphone-Veröffentlichungen koordinieren.

Aus dem Bericht von The Information gehen zudem weitere Details zu den bevorstehenden Apple-Smartphones hervor. So soll Apple wohl mit dem iPhone 17 Air, eine spezielle Akkuhülle anbieten. In ersten Tests soll sich gezeigt haben, dass der Akku des schlanken iPhone-Modells nicht so lang durchhält, wie Apple es sich erhofft hatte. Die Hülle soll zusätzliche Stunden Nutzungszeit liefern.

Ein weiteres Detail betrifft das iPhone-Foldable. Demnach setzt Apple auf ein Außendisplay mit einer Größe von 5,7 Zoll. Im ausgeklappten Zustand soll das Innendisplay dann knapp acht Zoll messen. Schon jetzt vermuten Analysten, dass das erste faltbare iPhone ziemlich teuer werden dürfte. Ob sich diese Prognosen bewahrheiten, bleibt noch abzuwarten.

