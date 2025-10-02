Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Apple ändert Augmented-Reality-Strategie: Smarte Brille mit Display statt Vision Air?

Apple bremst die Entwicklung einer leichteren und günstigeren Version seiner Vision Pro. Stattdessen konzentriert sich der iPhone-Hersteller auf eine Display-Brille, sagen Insider. Hintergrund ist die Konkurrenz mit Meta.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Apple ändert Augmented-Reality-Strategie: Smarte Brille mit Display statt Vision Air?
Ray-Ban Display: Die neuen Brillen von Meta. (Grafik: Meta)

Apple pausiert das interne Projekt N100 für eine Vision Air, die ursprünglich für 2027 geplant war. Das Unternehmen zieht Mitarbeiter ab, um die Entwicklung einer Smart-Brille zu beschleunigen, schreibt Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Laut dem Bericht plant Apple mindestens zwei Varianten: Das Modell N50 ohne Display soll 2026 vorgestellt werden und 2027 auf den Markt kommen. Parallel dazu entwickelt Apple eine Brille mit Bildschirm, deren Markteinführung von 2028 auf einen früheren Zeitpunkt vorgezogen wird.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Bisher liegt Apple hinter Meta zurück, das seine Ray-Ban Display mit integriertem Bildschirm auf der rechten Seite zeitnah in den Handel bringen will. Die Vision Pro, die Apple bereits anbietet, gilt dabei nur als Zwischenschritt auf dem Weg zu einer echten AR-(Augmented Reality)-Brille. Eine vollwertige AR-Lösung würde allerdings Bildschirme in beiden Brillengläsern erfordern, zudem sehr kleine und dennoch leistungsfähige Hardware.

Sprachsteuerung und KI im Fokus

Apples Brillen sollen stark auf Sprachsteuerung und KI setzen – zwei Bereiche, in denen das Unternehmen Nachholbedarf hat. Eine neue Version der Sprachassistentin Siri soll als Grundlage für verschiedene Geräte wie Brillen, Kameras, Lautsprecher und Smart-Displays dienen. Die geplante Apple-Brille wird voraussichtlich mit einem Spezialchip, Lautsprechern und einer Kamera ausgestattet sein.

Anzeige
Anzeige

Trotz der Strategieänderung hält Apple an der Entwicklung einer Vision Pro 2 fest. Diese wurde kürzlich in einer Datenbank der US-Behörde FCC entdeckt. Die neue Version soll einen M4- oder M5-Chip sowie ein komfortableres Kopfband erhalten. Am hohen Preisniveau – die aktuelle Vision Pro kostet mindestens 4.000 Euro – wird sich vermutlich wenig ändern. Neben der Vision Air strich Apple zuvor auch die Pläne für das Projekt N107, eine mit dem Mac verbundene Smart-Brille. Diese Entscheidungen sind Teil einer größeren Neuausrichtung der AR/VR (Virtual Reality)-Strategie des Unternehmens.

Das ist die Geschichte von VR

12 Bilder ansehen
Die Geschichte der Virtual Reality Quelle: Foto: Erin Cadigan/Shutterstock

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren