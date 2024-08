Apples Airpods 4 sollen im Herbst in zwei Varianten erscheinen

Drei Jahre nach der Einführung der Airpods 3 soll mit dem iPhone 16 und der Watch Series 10 die vierte Generation von Apples In-Ear-Ohrhörern erscheinen. Glaubt man den Informationen des für gewöhnlich gut informierten Bloomberg-Reporters Mark Gurman, sollen die Airpods 4 in verschiedenen Ausführungen zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Was bekannt ist.

Airpods 4 sollen als Einsteiger- und Mittelklassemodell auf den Markt kommen

Laut Gurman plant Apple (via 9 to 5 Mac) mit dem Release der Airpods 4 nicht nur die direkten Vorgänger in Rente zu schicken, sondern auch die weiterhin angebotenen Airpods 2. Um die beiden Modelle, die zwei Preisklassen von 150 und 200 Euro abdecken, ersetzen zu können, sollen die Airpods 4 sowohl als Einsteiger- als auch als Mittelklassemodell in verschiedenen Ausführungen erscheinen.

Wie der Bloomberg-Reporter berichtet, sollen die Versionen ein ähnliches Design haben, sich aber in mindestens einem relevanten Aspekt unterscheiden: Das teurere Modell soll eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) an Bord haben. Ob Apple das offene Kopfhörerdesign ohne Silikon-Ohrstöpsel beibehält oder eine neue Form verfolgt, ist unklar.

Nach den Airpods Pro 2: Ladecases endlich mit USB-C?

Obwohl Gurman keine weiteren Details nennt, wäre es naheliegend, dass Apple die Ladeschale der kommenden Airpods-Modelle mit einem USB-C-Ladeanschluss anstelle des Lightning-Ports der Airpods 2 und 3 ausstattet.

9 to 5 Mac vermutet zudem, dass die Einstiegsvariante der Airpods 4 ohne kabellose Ladeoption im Case erscheinen könnte. Angesichts der Tatsache, dass Apple ein separates Magsafe-Ladecase für die Airpods 2 und 3 separat gegen Aufpreis anbietet, könnte der Hersteller diese Option dennoch weiterhin anbieten.

Was ist mit den Airpods Max 2?

Über einen Nachfolger der edlen Over-Ear-Kopfhörer Airpods Max weiß Gurman nichts zu berichten. Allerdings hieß es vor einiger Zeit, dass sie zwar in naher Zukunft kein komplettes Redesign erhalten könnten. Es wird jedoch erwartet, dass Apple ein kleines Update plant, um den Lightning-Anschluss durch USB-C zu ersetzen und möglicherweise neue Farben einzuführen.

Ob die neuen Airpods Max gleichzeitig mit den neuen Airpods 4 auf den Markt kommen werden, ist indes nicht gesichert. Es wird gemunkelt, dass das iPhone-16-Event, auf dem auch die Airpods gezeigte werden sollen, am 10. September stattfinden könnte.

